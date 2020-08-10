Vahşet! Tartıştığı kadını benzin dökerek yaktı

Fatsa’nın Şerefiye Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddialara göre yaklaşık 1 yıldır birlikte yaşayan Merve Yeşiltaş ile Soner D., arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Evde yaşanan tartışma sırasında Soner D., yanında bulunan bidondaki benzini Yeşiltaş’ın üstüne dökerek ateşe verdi. Ardından da kendi üzerine benzin dökerek yaktı. Evde çıkan yangını gören ve çığlıkları duyan vatandaşlar itfaiye ve 112 acil servisi aradı.

HASTANE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ekipler, yangını söndürerek yaralanan 2 kişiyi Fatsa Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen genç kadın hayatını kaybetti.

Vücudunda 2. derece yanıklar meydana gelen Soner D. ise, Karadeniz Teknik Üniversitesi yanık servisine sevk edilerek tedavi altına alındı. Soner D.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği açıklanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.