Vaka sayısı artınca emniyet harekete geçti!

Van'da bazı muhtarların il dışından gelenlerin gizlemesi ve gizli taziyelerin düzenlemesinde bilgilendirmelerde bulunmamasından dolayı corona virüs vaka sayısı arttı.

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Bunun üzerine harekete geçen Van İl Emniyet Müdürlüğü, merkez ilçelere bağlı mahalle muhtarlarının katılımıyla korona virüs bilgilendirme programı düzenledi. Sosyal mesafe kuralına dikkat edilen programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve çok sayıda muhtar katıldı.

Programda bir konuşma yapan Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Bilmez, kentteki vakaların çoğunluğunun İstanbul ve diğer batı illerinden kaynaklandığını belirtti.

2020 yılı itibariyle Van'da çığ ve deprem gibi tahlisiz olayların yaşandığını, süreçte depremle ilgilenirken pandemiyle karşı karşıya kaldıklarını anımsatan Vali Bilmez, şu ifadeleri kullandı;

*Pandemi ilk Çin'de çıktı ve sonra İran'da görülünce Türkiye'de herkes Van'dan korkmaya başladı. Hatta bilim adamları en riskli illerden biri olarak Van'ı gösterdi. Sebebi de vakaların İran'dan Van'a, buradan da Türkiye'ye yayılacağı gibi bir endişeden kaynaklanmaktaydı.

“SIKINTI YAŞAMAYA BAŞLADIK”

*Ancak alınan tedbirlerden dolayı beklenilen ve korkulan sıkıntı yaşanmadı. Ama başka bir yerden sıkıntı yaşamaya başladık. 3-4 vakamız Umre, geri kalanların hepsi özellikle İstanbul'dan ve batı illerinden gelip 14 günlük kurala uymamasından kaynaklandı.

*Yine de vaka sayımız çok fazla değildi. Cevdet Paşa Mahallesi'nde Turgut soyisimli ailenin bir ferdini vefatı sonrası resmi bir taziyenin kurulmamasına rağmen, evde kendi aralarında gizli taziye kurmalarından dolayı aynı soyadından 23 vatandaşımızın test sonuçları pozitif çıktı.

“VAKA SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR”

Taziye, düğün törenleri ve mevlitler konusunda hem din alimlerinin hem de sağlık alanında uzmanların can güvenliği açısından yapılmaması gerektiğiyle ilgili ortak bir kararın olduğunu dile getiren Bilmez, şöyle devam etti;

*Süreçte 3-4 gün neredeyse hiç pozitif vakamız çıkmadı. Daha sonra Ortanca Mahallesi'nde bir kişinin vefat etmesiyle gizli bir taziye düzenlendiğini öğrendik. Burada hem taziye düzenlenmiş hem de mevlit verilmiş.

*Şu an oradan pozitif vaka sayısı artmaya devam ediyor. Özalp ilçemizde hiç vaka yokken bu taziyeden dolayı vakalar tespit edildi.

*Ama sadece orada değil, Van merkezin 7-8 mahallesinde sadece Ortanca kaynaklı vakamız var. Bütün bunlara neden olan bir kişidir. O kişi şimdi sevdiklerini ve ailesini perişan etti. İHA

İLGİLİ HABER Corona salgınında ürküten tablo: İtalya'da 700 bin çocuk...