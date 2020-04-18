Vaka sayısı arttı! Bir mahalle özel çalışma alanı ilan edildi

Konu hakkında basın mensuplarına bilgi veren Vali Bilmez, şu ifadeleri kullandı:

* Başkale ilçesine bağlı Örmetaş köyümüzün kamuoyuna mal olan muhtarımızın ve köylünün duyarsız davranması yüzünden pozitif vakaların arttığı bir köyümüz. Sağlık Bakanlığı tarafından bu köyümüz özel çalışma alanı olarak belirlendi.

* Dün, bugün ve yarında yine sağlık ekiplerimiz o köyde olacak. Bu gün oradan 250 civarında inşallah numune alacağız. Köydeki pozitif vaka sayımız 22 oldu. Maalesef ilimizin vaka sayısını arttıran o köyümüz oldu.

* Van'ın genel vaka sayısı normal. 120-130 civarında bir vakamız var. Pozitif vakadan iyileşen 33 vatandaşımız taburcu oldu. Ama bu köy bizi bayağı sıkıntıya sokacak gibi gözüküyor.

* Köy muhtarı görevden alındıktan sora daha hiç bildirmediği insanların köye gelenlerin listesini yapıp bize getiriyor ama ‘Bağdat harap olduktan sonra' bir anlamı da olmuyor. (İHA)

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