Vakıflar Genel Müdürü’nden ‘Galata’ açıklaması

Galata Kulesi’nde tartışmalı restorasyonun yapıldığı bölge bugün basına açıldı.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, tepki çeken çalışmanın doğru olduğunu fakat kullanılan aletin yanlış olduğunu belirtti.

Burhan Ersoy’un açıklaması şöyle:

* Yapının özgünlüğü ile uyuşmayan pek çok eklemeler yapıldığını gördük. Galata Kulesi’ne sonradan eklenen unsurlardan kurtarmak ve özgün haline kavuşturmak, güçlendirmek için bu çalışmaları başlattık.

* Gündemi meşgul eden yüklenici firmanın özgün olmayan malzemeyi çıkartırken kullandığı yöntem bizi de en az sizler kadar üzmüştür.

* Makine ile yapılan yıkımın sanki eserin özgün duvarların yıkımı şeklinde kamuoyuna yansıtılmasının ise iyi niyetle bağdaştıramıyoruz. Tarihi yapıya değil, çimento ve harç ile örülmüş yapıya müdahale edilmiştir.

* Galata Kulesi’nin zemin katında yapılan uygulama ile basına yansıyan görüntülerdeki mevcut işlem, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı 2 Nolu Koruma Kurulu’nun aldığı karara istinaden yapılmış ve deformasyona uğramış kısımlarından arındırılması istenmiştir.

* 622 sayılı yazılarımızla koruma kurulu onaylı projeler ve müelliflik hakkı İBB’den istenmiş ancak İBB tarafından bunlar bize verilmemiştir.