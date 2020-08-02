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Vali ‘çıkın çıkın gelin’ demişti! Salda Gölü’nde izdiham!

Salda Gölü Koruma Derneği yazılı bir açıklama yaparak Burdur Valisi Ali Arslantaş’ın, "Çıkın çıkın Salda Gölü'ne gelin" çağrısına tepki gösterdi. Açıklamada "Çağırmadan yılda 1.4 milyon kişi geliyordu zaten. Önümüzdeki yıllarda kaç milyon kişi gelecek bakalım" denildi.

İsmail AKIN
13:39 -
Haberler Gündem
Vali ‘çıkın çıkın gelin’ demişti! Salda Gölü’nde izdiham!

Tüm itirazlara rağmen millet bahçesi yapılmak istenen ve inşaat çalışmalarında da kumsal alana büyük oranda zarar verilen Salda Gölü için yapılan çağrı, Salda Gölü Koruma Derneği’ni kızdırdı. Dernekten yapılan açıklamayla, Burdur Valisi Ali Arslantaş'ın, “Çıkın çıkın Salda Gölü’ne gelin” çağrısına tepki gösterildi:

YILDA 1.4 MİLYON KİŞİ GELİYOR

* Salda Gölü, Jezero Krateri’nde bulunanlara benzer karbonatlar ve çökelme özellikleri içeren dünyada bilinen tek göldür. Göl, Jezero’daki deltaya benzer şekilde, çevresindeki ana kayadan aşınmış ve yıkanmış kaya tortuları ile dolu alüvyon yelpazesi içermektedir. Salda Gölü çevresindeki beyaz kıyı şeridi, Jezero’da tespit edilen karbonat minerallerine benzeyen hidromanyezitin hakim olduğu kum ve çakıllardan oluşur.

NASA tarafından da Mars’taki Jezero Krateri ile benzer mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğu açıklanan Salda Gölü’ne, 1 Haziran’dan bu yana yaklaşık 200 bin kişi gitti. (FOTO: DHA)

* NASA’nın bu açıklamasının ardından, Burdur Valisi, “Çıkın çıkın Salda Gölü’ne gelin” çağrısı yaptı. Çağırmadan yılda bir milyon 400 bin kişi geliyordu zaten. Önümüzdeki yıllarda kaç milyon kişi gelecek bakalım.

(FOTO: DHA)

PİSLİKLERİNİ GÖLE BIRAKIYORLAR

* Gelenler ne yapıyor? “Şifalı çamur” diye hidromanyezitleri üstüne başına sürüyor. Beyaz kumullara şemsiyesini çakıyor. Göle girip kirini, yağını ve başka türden pisliklerini göle bırakıyor. Bazıları beyaz kumullardan poşetlerine doldurup gidiyor.

* Dünyada eşi benzeri olmayan bir güzelliğe, kimyasal ve biyolojik süreçlerin yaşandığı ekolojik sisteme sahip gölün korunması gerekmez mi? Salda Gölü’nün yaşamak ve yaşatmak için; “çıkıp çıkıp gelen” ziyaretçilere değil, gerekli önlemleri alacak yöneticilere ihtiyacı var.

(FOTO: DHA)

MİLLET BAHÇESİ PROJESİ İPTAL EDİLMELİ

Dernek, gölün kurulması için beş maddelik önerilerini de kamuoyuyla paylaştı:

– Göle girilmemeli.
– Beyaz kumulların üzerinde yürünmemeli.
– Göle uzak noktalarda seyir tepeleri oluşturulmalı.
– Ziyaretçilerin ihtiyaç duyacağı yapılar, seyir tepelerine ve göl çevresindeki yerleşim yerlerine yapılmalı.
– Millet Bahçesi projesi iptal edilmeli.

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Son güncelleme: 13:40 02.08.2020
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