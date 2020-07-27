Vali duyurdu! Corona virüsü nedeniyle yeni yasak kararları alındı

Corona virüsü salgını kapsamında Gaziantep Valisi Davut Gül başkanlığında sağlık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya ilgili valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Kıymetli hemşehrilerimiz kurallara uymadığımız müddetçe tehlikeden uzaklaşmamız mümkün değil” denildi.

VALİ YENİ KARARLARI DUYURDU

Gaziantep Valisi Gül de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada salgın hastalıktan dolayı kentte perşembe, cuma ve cumartesi günleri mezarlık ziyaretlerinin yasaklandığını belirtti.

Vali Gül, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

* Düğünler azami 2 saatle sınırlandırılmış olup ayrıca kına, çeyiz, vb. törenler yapılmayacaktır.

* Düğün salonlarının kameralarından da kurallara uyulup uyulmadığı denetlenecektir.

BAKAN KOCA DA UYARMIŞTI

Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosunu açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Son 3 gün yoğun bakım sayısı oransal olarak en çok artan iller: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır” demişti.