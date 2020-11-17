Vali Yerlikaya: Vaniköy Camii’nin restorasyonunun 2 yılda tamamlanmasını ön görüyoruz

15 Kasım’da çıkan yangında büyük hasar alan 350 yıllık tarihi Vaniköy Camii’nin restorasyonu için İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın katılımıyla protokol imzalandı. Yerlikaya, imza öncesi açıklamalarda bulundu.

“YANGIN OLMASAYDI RESTORASYON ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAKTI”

Yangının meydana gelmeden önce de Vaniköy Cami için restorasyon çalışmalarının yakında başlayacak olduğunu hatırlatan Yerlikaya, şunları söyledi;

“Bu kapsamda restorasyon çalışmaları için; Vakıflar Genel Müdürlüğümüze bağlı 2. Bölge Müdürlüğümüz tarafından, 7 Şubat 2019 tarihinde proje çizdirilmesi sözleşme imzalanmış; 25 Ekim 2019 tarihinde rölöve ve restitüsyon projeleri, İstanbul 6 Nolu Koruma Bölge Kurulu'na iletilmişti. Ayrıca 10 Ekim 2019 tarihinde Vaniköy Cami Restorasyon Projesi, Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne iletilmişti. Dolayısı ile caminin restorasyonu için tüm çalışmalar aslında tamamlanmak üzere idi.”

“İVEDİ BİÇİMDE RESTORASYON UYGULAMASINA BAŞLANACAK”

Restorasyon projelerinin Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden, İstanbul 6 No’lu Koruma Bölge Kurulu'na 2 Kasım'da iletildiğini belirten Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Ancak bu yangın sonrasında artık yeni bir durum söz konusu. İstanbul 6 No’lu Koruma Bölge Kurulu, 24 Kasım 2020 tarihinde toplanarak yapının hasar durumu ve yapılması gereken acil müdahalelerle ilgili kararları alacak, ardından hazırlanmış olan restorasyon projesinde gerekirse revizyonlar yapılacak.

*İvedi biçimde restorasyon uygulamasına başlanacaktır. Ve ya ‘restorasyon kurtarmaz, rekonstrüksiyon projesi yapılması gerekir' denilirse de, ona göre hemen çalışmalar başlayacak.

“ASLINA EN UYGUN ŞEKİLDE YENİDEN İHYA EEDECEĞİZ”

“Bunun için elimizde tüm doneler mevcut. Caminin, restorasyon projesi kapsamında, çok ileri teknoloji ile, 3 boyutlu lazer tarama görüntüleri kaydedilmişti” diyen Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı;

*Buna dayalı olarak aslına en uygun şekilde Vaniköy Camii'ni yeniden ihya edeceğiz. Yangın sonrası, kendisi de Vaniköy sakini olan ve camiye komşu olan Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Cemal Kalyoncu, valiliğimizi arayarak, cami yangınına çok üzüldüğünü ve bir komşu olarak camiyi aslına uygun şekilde ihya etmek istediğini bildirdiler. Biz de bu duyarlı yaklaşım için teşekkür ettik.

“İKİ YIL İÇERİSİNDE TAMAMLANMASINI ÖN GÖRÜYORUZ”

*Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğümüz, konuyu takip ederek, Yapı Maliki, Mehmet Vani Vakfı ile görüşerek Valiliğimizin nezaretinde protokolü hazırladı. Bu protokolle; Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz; gereken yasal, idari ve teknik konularda her türlü desteği sağlayacak.

*Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un talimatlarıyla, tüm süreçler Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğümüz ve Valiliğimiz tarafından hassasiyetle takip edilecek.

*Rekonstrüksiyon ve restorasyonu üstlenen Kalyon Vakfı da kurul kararları doğrultusunda gereken çalışmaları yapacak. 10 gün içinde hemen yer teslimi yapılacak. Projenin inşallah 700 gün, yani iki yıl içerisinde tamamlanmasını ön görüyoruz.

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