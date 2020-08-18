Valilikten Salda Gölü kararı: Yasaklandı!

Burdur Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

* İlimizin en değerli doğal miraslarından biri olan Salda Gölü ve çevresinin korunması, temiz ve doğal haliyle gelecek kuşaklara miras bırakılması amacıyla Valiliğimiz tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile çok yakın bir koordinasyon içinde yapılan çalışmalar büyük bir hassasiyet içerisinde yürütülmektedir.

* Yürütülen çalışmalarda özellikle son yıllarda yaşanmakta olan turizm hareketliliği dolayısıyla yaşanan ziyaretçi yoğunluğunun Göl ve çevresine zarar vermesinin önlenmesi ve olumsuz etkilerin en aza indirilmesi birinci planda tutulmaktadır.

* Bu kapsamda Salda Gölü ve çevresinin doğal yapısının korunması, kendine özgü beyaz kum yapısının zarar görmesinin önlenmesi ve çevre kirliliğine neden olan etkenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak “Beyaz Adalar” bölgesi ile “Halk Plajı” bölgesinde ahşap bariyerler ile çevrilmiş hat ile kıyı arasında kalan alanda;

* Çukur oluşturulması ve buralarda çamur banyosu yapılmasının, gölün tabanı ve sahilden killi çamur ve kum alınmasının,

* Tütün ürünleri ile ilgili izmarit, paket, kağıt vb. her türlü malzemenin çevreye atılması ve sigara ile diğer tütün ürünlerinin içilmesinin,

* Her türlü yiyecek ve içecek maddesi sokulması ve tüketilmesi, piknik yapılmasının,

* Göl içerisinde ve duş alanlarında şampuan, sabun gibi kozmetik ürünlerinin kullanılmasının,

* Şezlong veya buna benzer malzemelerin sokulması ve her türlü çadır kurulmasının,

* Göl havzasında piknik alanı olarak belirlenen yerler dışında ateş yakılmasının İl Mahalli Çevre Kurulunca yasaklanmasına karar verilmiştir.