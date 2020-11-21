Vatandaşlar kısıtlamayı yanlış anladı, sokaklar boş kaldı

İçişleri Bakanlığı’nın corona virüsü ile mücadele tedbirleri kapsamında yayınladığı genelgeyle 81 ilde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Genelgede kısıtlama kararı “21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi 05.00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına” şeklinde tarif edildi.

Ancak bugün akşam 20.00’den sonra başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlamasını vatandaşlar yanlış anladı. Uygulamanın bugün sabahtan itibaren geçerli olduğunu düşünen vatandaşlar sokağa çıkmayınca meydanlar ve sokaklar boş kaldı, esnaf kepek açmadı.

SOKAĞA ÇIKMAK İÇİN SAAT 10.00’I BEKLEDİLER

Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentlerden biri Kayseri’ydi. Bugün akşam başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına dünden akşamdan başlayan kentin işlek caddeleri sabah saatlerinde boş kaldı.

Kısıtlamayı yanlış anladıklarını söyleyen vatandaşlar, sokağa çıkmak için saat 10’u beklediklerini, kısıtlamanın akşam 20.00’de başlayacağını öğrenince işlerini halletmek için dışarı çıktıklarını belirtti. Trafiğin en yoğun olduğu caddelerde de bir yoğunluğun oluşmadığı görüldü.

ESNAF DÜKKAN AÇMADI

Kilis'te de sokağa çıkma kısıtlaması kafaları karıştırması nedeniyle esnaf sabah saatlerinde iş yerini açmadı. Kısıtlama kararını doğru anlayanlar, iş yerini açmayan esnaf arkadaşlarını arayarak bilgi verdi. Birçok esnaf yasak olmadığını komşularından duyarak iş yerlerini açarken, Kilis'te cadde ve sokakların bom olduğu dikkatlerden kaçmadı.

SOKAĞA ÇIKANLAR DA TEREDDÜTLÜ

Van'ı merkez ilçelerinde sokağa çıkma yasağının bugün uygulamaya konulduğunu düşünen vatandaşlar da saat 10.00'dan sonra dışarı çıkmaya başladı. Uygulamadan haberi olan vatandaşlar, şehir merkezinde sessizlikle karşılaşınca şaşkınlık yaşadı. Diğer taraftan bazı vatandaş ise ‘Acaba yasak var mı?' şeklinde kısa sürekli tereddüt yaşadığı gözlemlendi.

Bugün sabah saatlerinde sokağa çıkma yasağının olduğunu düşündüğünü ifade eden vatandaşlar, kentin en işlek caddelerin sessize büründüğünü, bu yüzden kendilerinin de şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti.

“MİLLETİN KAFASI KARIŞMIŞ”

Bir vatandaş bazılarının yasak olmadığını bildiğini ancak çoğunun da bundan habersiz olduğunu söyleyerek, “Mahallemizde bazı sadece iş yerlerinin yasak olduğunu düşünüyormuş. Bazı da bugün yasakların başladığını sanıyormuş. Milletin kafası karışmış. Ne yapacağımızı bilmiyoruz” dedi. (İHA)

