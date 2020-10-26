Vergi affı ne zaman başlayacak, hangi borçları kapsayacak?

Yeni yapılandırmayla birlikte; Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, tüm idari para cezaları ve KYK borçları da yapılandırma kapsamında olacak.

BORÇ SİLME OLACAK MI?

Vergi ve SSK yapılandırmasından yararlanacak borçlular, eğer ilk taksitte ödeme yaparlarsa gecikme zammının yüzde 90’ı silinecek.

EN FAZLA 18 TAKSİT OLACAK

Vergi ve SSK borç yapılandırmasında en fazla taksit sayısı 18 olacak. İki ayda bir ödenecek taksitlerle borçlar toplamda 36 ayda ödenmiş olacak.

Yapılandırmaya müracaat, yasanın çıkmasının ardından yıl sonuna kadar yapılabilecek.

Ayrıca düzenlemeye göre yeniden yapılandırılacak borçlarda milat 31 Ağustos 2020 olacak.