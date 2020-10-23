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VGM burs başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitecek?

VGM burs başvuruları, 15 Ekim tarihinde başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere maddi destek olarak verilen VGM burs başvurusu için ise son gün 30 Ekim olarak belirlendi. Başvurular kurumun resmi sitesi üzerinden gerçekleşiyor.

Güncellenme: 16:07, 23/10/2020
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VGM burs başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitecek?

Yükseköğrenim bursu, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilmektedir.

VGM, burs başvurusu olumlu sonuçlanan, yükseköğrenim öğrencilerine 300 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600 TL burs alıyor.

VGM BURS BAŞVURU EKRANI

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

* 2020 – 2021 öğretim dönemi VGM burs başvurusu, 15 Ekim-30 Ekim 2020 tarihleri arasında www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınacak.

* Giriş Ekranında “T.C. Kimlik Numarası”, “Ad”, “Soyad”, Doğum Tarihi”, “Baba Adı”, “Kimlik Türü”, “Nüfus Cüzdanı/TC Kimlik Kartı Seri – No” alanları ile “Güvenlik Doğrulama” ve “Kişisel Verilerin İşlenmesine dair Açıklama Metni” alanları yer almaktadır.

* Giriş Ekranındaki alanların tamamı büyük harfler ile doldurulmalıdır.

Foto: shutterstock / VGM burs başvurusu, 15 Ekim-30 Ekim 2020 tarihleri yapılacak

VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır.

Yükseköğrenim VGM burs başvurusu başlama tarihi: 15 Ekim 2020 – 30 Ekim 2020

Yabancı uyruklu öğrenci VGM burs başvurusu tarihi: 15 Ekim 2020 – 30 Ekim 2020

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Yayınlanma Tarihi:15:38,
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