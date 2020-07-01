Vücudundan şişe çıkan Afgan genç: Yanlışlıkla oldu

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, 28 Haziran Pazar gecesi gelen A.E., (27) karın ağrısı şikayeti olduğunu söyledi.

Bunun üzerine röntgen filmi çekilen gencin kalın bağırsağında şişe olduğu görüldü. Makattan girdiği belirlenen şişe, yaklaşık bir saat süren ameliyatla çıkarıldı.

Hastanedeki tedavisinin ardından dün taburcu edilen A.E., polise verdiği ifadesinde, “Olay günü banyoda duş alırken yanlışlıkla bu olay gerçekleşti. Ben de Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdum. Yaşanan olaydan dolayı kimseden şikayetçi değilim” diye konuştu. (DHA)