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Yabancı kadınlara zorla fuhuş yaptıran çeteye operasyon

Ankara'da yabancı uyruklu kadınları fuhuş yapmaya zorlayan çete çökertildi, yedi kişi gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr
16:15 -
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Ankara’da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından şehre gelen yabancı uyruklu kadınların pasaportlarına tehditle el koyarak fuhuş yapmaya zorlayan çeteye operasyon düzenledi.

Çete üyesi olduğu tespit edilen M.K., O.H., T.E., S.T., C.K. ve N.E.; ‘insan ticareti’, ‘fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ suçlarından gözaltına alındı.

T.E. ve N.E. isimli şüphelilerin ticari taksiyle kadınları taşıdıkları; C.K. ve S.T.’nin de kendilerinden fuhuş amaçlı kadın talep eden kişilere M.K. ve O.H. vasıtasıyla haber gönderdikleri belirlendi. (İHA)

Ankara Haber Kadın operasyon
Son güncelleme: 16:27 08.07.2020
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