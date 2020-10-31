Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yan yatan bina vinçlerle desteklendi, kurtarma çalışması yapıldı

Bayraklı ilçesinde bulunan bir binanın ilk 3 katı çöktü. Yana yatan bina vinçlerle ayakta tutulurken, arama kurtarma çalışmaları büyük bir dikkatle devam etti

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:41, 31/10/2020
Haberler Gündem

İZMİR’in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde, ilk 3 katı çöküp yan yatan 11 katlı binada yapılan arama kurtarma çalışması sırasında vinçlerle destek sağlandı. Binanın yıkılmaması için 3 vinçle destek verildi.

Binanın alt katlarındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Ege Denizi´nde Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde Bayraklı ilçesinde bulunan Demirkent Sitesi’ndeki bir binanın ilk 3 katı çöktü. En alt katında iş yerlerinin bulunduğu bina yan yattı. Ekipler, çöken bölümde arama kurtarma çalışması başlattı. Bazı kişilerin yaralı olarak kurtarıldığı bina, çökme ihtimaline karşın vinçlerle desteklendi. Üç vinç ile binaya destek verildi. Ekiplerin binanın alt katlarındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İlginizi ÇekebilirBayraklı'da yıkılan binalar ruhsatlıymışBayraklı'da yıkılan binalar ruhsatlıymış

 

5 BİN PERSONEL GÖREV YAPIYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un verdiği bilgilere göre yaklaşık 5 bin personelin görev yaptığı arama kurtarma çalışmalarında 6.9’luk depremin olduğu andan itibaren 100 vatandaş kurtarıldı.

Demirkent Sitesi’ndeki binanın yıkılmaması için 3 vinçle destek verildi.

17 binada yıkım gerçekleştiğini açıklayan Kurum, 9 binada arama kurtarma faaliyetlerinin sonlandırıldığını, arama kurtarma çalışmalarının 8 binada devam ettiğini bildirdi.

İlginizi Çekebilirİzmir'de 811 bin kaçak 'İmar Barışı'yla yasal hale geldiİzmir'de 811 bin kaçak 'İmar Barışı'yla yasal hale geldi
izmir Türkiye
Yayınlanma Tarihi:10:56,
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more