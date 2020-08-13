Yanan lüks aracını böyle izledi: Ambulansçılar alır mısınız beni?

İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki Gazi Caddesi üzerinde seyir halindeki Ahmet Mert Çoşkunmeriç idaresindeki otomobil kaldırıma çıkarak elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle lüks otomobil birden yanmaya başladı. İsmi henüz belirlenemeyen alkollü 2 genç ve sürücü Ahmet Mert Çoşkunmeriç yanan araçtan kendilerini son anda dışarı attı.

Hafif şekilde yaralanan 2 genç olay yerinden kaçtı. Ekipler otomobile müdahale ederken Çoşkunmeriç sağlık ekiplerinin tedavi çağrısını reddetti ve aracına yapılan müdahaleyi çaresizce izledi.

GÜÇLÜK ÇIKARTTI

Sürücü sinir krizi geçirerek polis ve itfaiye ekiplerine güçlük çıkartarak alkolmetreyi üflemek istemedi. Kaza yapan genç “Şu an beynim kanıyor ben şu an düşünemiyorum ambulansçılar alır mısınız beni? Bu kadar polis zoruyla bir şey yapamam” ifadelerini kullandı.

Çoşkunmeriç olayı görüntülemek isteyen basın mensuplarına ise hakarette bulundu. (İHA)