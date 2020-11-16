Yanan Vaniköy Camii’nin 3 boyutlu dijital kaydı ortaya çıktı

İstanbul’un Çengelköy ilçesindeki Vaniköy Camii’nde dün yangın çıktı. Büyük zarar gören caminin, bir yapı ve restorasyon firması tarafından birebir ölçülerle hazırlanan 3 boyutlu modeli ortaya çıktı.

Geçen sene bir restorasyon projesi için hazırlanan ve 2 milyon renkli noktayla caminin her ayrıntısının dijital kaydı olduğunu belirten Harita Mühendisi Fahrettin Doğan Tekin, “Elimizde nokta böyle verilerin olması üzüntümüzü az da olsa hafifletiyor. Bu verileri kullanarak yapının birebir tüm ölçülerini çıkarıp yeniden hayat bulmasını sağlayabiliriz diye konuştu.

ASLINA UYGUN OLARAK TEKRAR ŞEKİLLENECEK

Geçen sene camide yaptıkları çalışmayla caminin projesinin her ayrıntısını dijital olarak kaydettiklerini ifade eden Tekin, “Elimizde topladığımız 3 boyutlu bir nokta bulutu modeli mevcut bire bir olarak. Her ne kadar üzücü bir olay olsa da elimizde nokta bulutu verisinin olması üzüntümüzü az da olsa hafifletiyor, çünkü bu verileri kullanarak yapının birebir tüm ölçülerini çıkarmak ve aslına uygun olarak tekrar şekillenerek hayat bulmasını sağlayabilecek bir alt yapıya sahibiz” dedi. (DHA)



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