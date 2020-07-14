Yargıtay Tamince kararını bozdu

Eski Sincan Hakimi Osman Kaçmaz, Fettah Tamince hakkında “Mütevelli heyeti başkanı olduğu Antalya Üniversitesi'ne yapılan bağışlardan 24 milyon TL'nin nereye harcandığının belli olmadığı” gerekçesiyle ‘zimmet ve FETÖ'ye yardım'dan suç duyurusunda bulunmuştu.

Antalya Başsavcılığı, ifadesini almadan Tamince hakkında takipsizlik kararı verdi. Kaçmaz, karara itiraz etti. Sulh Ceza Hakimliği, eksik soruşturmadan takipsizlik kararını kaldırdı.

Soruşturma savcısı, yetkisi olmamasına karşın hakimliğin kararına itiraz etti. Mahkeme, savcının itirazını kabul edip kendi kararını kaldırdı.

Bakanlık, bu iki mahkeme kararının bozulmasını istemişti. Kararı değerlendiren Osman Kaçmaz, “Savcıların süreç boyunca yapması gereken itirazları dahi ben yaptım. Yeni süreci vatandaş olarak takip edeceğim” dedi.