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Yargıtay Tamince kararını bozdu

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ’den açılan iki soruşturmada hakkında takipsizlik verilen iş insanı Fettah Tamince hakkında, Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği’nce verilen iki ayrı kararı ‘kanun yararı’na bozdu. Yargıtay’ın bu kararı sonrası savcılık Tamince hakkındaki dosyayı yeniden ele alacak. 

Asuman ARANCA
06:00 -
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Yargıtay Tamince kararını bozdu

Eski Sincan Hakimi Osman Kaçmaz, Fettah Tamince hakkında “Mütevelli heyeti başkanı olduğu Antalya Üniversitesi'ne yapılan bağışlardan 24 milyon TL'nin nereye harcandığının belli olmadığı” gerekçesiyle ‘zimmet ve FETÖ'ye yardım'dan suç duyurusunda bulunmuştu.

Antalya Başsavcılığı, ifadesini almadan Tamince hakkında takipsizlik kararı verdi. Kaçmaz, karara itiraz etti. Sulh Ceza Hakimliği, eksik soruşturmadan takipsizlik kararını kaldırdı.

Fettah Tamince

Soruşturma savcısı, yetkisi olmamasına karşın hakimliğin kararına itiraz etti. Mahkeme, savcının itirazını kabul edip kendi kararını kaldırdı.

Bakanlık, bu iki mahkeme kararının bozulmasını istemişti. Kararı değerlendiren Osman Kaçmaz, “Savcıların süreç boyunca yapması gereken itirazları dahi ben yaptım. Yeni süreci vatandaş olarak takip edeceğim” dedi.

Son güncelleme: 04:37 14.07.2020
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