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Yasa dışı bahisten tutuklanan 15 Temmuz gazisi komiserin garip sicili

Muğla merkezli dört ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu sonrası tutuklanarak cezaevine konulan komiser Turgay A.'nın, 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olduğu ve Devlet Övünç Madalyası'yla ödüllendirildiği ortaya çıktı. Turgay A.'nın 2013 yılında komiser yardımcısıyken de sigara kaçakçılığından soruşturma geçirdiği öğrenildi.

Sozcu.com.tr
10:36 -
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Yasa dışı bahisten tutuklanan 15 Temmuz gazisi komiserin garip sicili

Geçen hafta Muğla’nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Kurt Kapanı operasyonuyla, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan bir çete çökertildi. Şüphelilerden çete lideri Semavi S., komiser Turgay A. ile örgütün kasası Nedim K. tutuklanırken, aralarında emniyet amiri ile adliyede görevli zabıt katibinin de bulunduğu 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Komiser Turgay A. yasa dışı bahis operasyonu sonrası tutuklanarak cezaevine kondu. (FOTO: DHA)

DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI

Marmaris Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Turgay A.’nın, 15 Temmuz 2016’da darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaldığı otelin çevresinde darbeciler çatıştığı, gazi olduğu ve Devlet Övünç Madalyası’yla ödüllendirildiği ortaya çıktı.

Komiser Turgay A.’ya 2018 yılının Şubat ayında Devlet Övünç Madalyası ve beratı verildi. (FOTO: Muğla Valiliği)

SİGARA KAÇAKÇILIĞINDAN SORUŞTURMA

2012 yılında İzmir Güzelbahçe Merkez Karakolu’nda amirken Van’a tayini çıkan Turgay A.’nın 2013 yılında sigara kaçakçılığı iddiasıyla soruşturma geçirdiği öğrenildi.

Turgay A.’nın (solda) 2013 yılında sigara kaçakçılığından soruşturma geçirdiği ortaya çıktı. 

İddiaya göre 2013 yılında Van’ın Başkale ilçesinde 107 koli kaçak sigaraya el koyan komiser yardımcısı Turgay A., polis memurları Numan K. ile Mehmet Ali Ş., 41 koliyi tutanaklara geçirdi, kalan 66 koliyi satmak isterken yakayı ele verdi. Üç emniyet görevlisi hakkında soruşturma açıldı.

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Son güncelleme: 10:42 19.02.2020
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