Yaşadıkları aşka rağmen 29 yıl ayrı kalan çift, nikah masasında kavuştu

Birbirlerine kavuşmak için 29 yıl bekleyen Birsen Yanılmaz (55) ile Hüseyin Kaya (60) muratlarına erdi. Özel bir hastanede hemşirelik yapan Yanılmaz ile iş insanı Kaya, 1991 yılında Aydın'ın Söke ilçesi Güzeltepe köyünde tanışıp birbirlerine aşık oldu. Evlenme aşamasına gelen çift iş ve ailevi sorunlar nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı.

BİNLERCE KİLOMETRE MESAFE AŞKI ÖLDÜRMEDİ

Tanıştıktan bir yıl sonra Almanya'ya çalışmak için giden Hüseyin Kaya ile Birsen hemşire arasındaki aşk ve iletişim sürdü. Bu yıl tekrar buluşan çift, 29 yıl aradan sonra evlenme kararı aldı.

Kaya ailesi, geçen haziran ayında akrabalarının ve aile dostlarının katıldığı geleneksel törenle Birsen Yanılmaz'ı ailesinden istedi. Damada tuzlu kahve ikram edilmesinin ardından takılan nişan yüzükleri ile aşıklar evlilik yolundaki ilk adımı attı.

NİKAH KUŞADASI'NDA

Yıllar sonra birbirine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan çift, nikahlarını bir gezinti teknesinde yapmayı kararlaştırdı. Kısıtlı sayıda davetli eşliğinde gerçekleşen nikahı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel kıydı. Belediye Başkanı Günel, yüzükler takılıp imzalar atıldıktan sonra evlilik cüzdanını geline verdi.