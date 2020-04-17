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Yasak sosyal mesafeyi unutturdu!

Denizli'de sokağa çıkma yasağı öncesi pazarlarda yoğunluk yaşandı. Vatandaş sosyal mesafe kuralına uymadı, denetimler yetersiz kaldı.

Selami AYDIN / Denizli
18:21 -
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Yasak sosyal mesafeyi unutturdu!

Denizli’de iki günlük sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar 6 gün boyunca açık olan semt pazarlarına akın etti. Maskesiz kimsenin alınmadığı pazarlarda yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kuralı da uygulanamadı.

Pamukkale ilçesindeki Pelitlibağ pazarında özellikle öğleden sonra yoğunluk görüldü. Pazar alışverişi yapmak isteyen Denizlililer, dar pazar tezgahları arasında birbirileri ile temas halinde alışveriş yapmak zorunda kaldı.

Pazar yerinde polis ve zabıta ekipleri görev yapmasına rağmen denetimler yetersiz kaldı. Zabıta zaman zaman hoparlör ile vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı. Pazar esnafı müşterilerin ürün seçmesine izin vermedi.

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