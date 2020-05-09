Yemen’de mahsur kalan Türk şoförler yardım eli bekliyor

Suudi Arabistan’daki turizm şirketlerinde çalışan ve Suudi Arabistan ile Yemen arasında otobüsle yolcu taşımacılığı yapan 54 Türk otobüs şoförü, Yemen ve Suudi Arabistan arasındaki tampon bölgede mahsur kaldı.

Suudi Arabistan'a 80 kilometre uzaklıkta olan ara bölgede mahsur kalan Türk şoförler, Türkiye’ye dönmek için seslerini duyurmaya çalışıyor.

Şoförler, 14 Mart'ta Arabistan'dan Yemen'e geçiş yaptıktan sonra, 17 Mart'ta sınır kapısının kapatılacağı bilgisine ulaştı.

Ancak ülkeye tekrar giriş yapılamadan sınır kapıları 16 Mart'ta kapatıldı. 16 Mart'tan beri bulundukları bölgede mahsur kalan şoförler, kendilerine yardım edilmesini istiyor.

KONSOLOSLUKTAN OLUMLU BİR GERİ DÖNÜŞ OLMADI

Durumu Riyad Türk Konsolosluğu’na bildiren şoförler yardım talebinde bulundu ancak talepleri yerine getirilmedi. Şoförler, 15 gündür konsolosluktan olumlu bir geri dönüş bekliyor.

SAĞLIK VE GIDA PROBLEMLERİ YAŞIYORLAR

İki ülke arasındaki tampon bölgede, kilometrelerce uzunlukta dizilen araçların içerisinde yaşam mücadelesi veren Hataylılar, yaşamsal ihtiyaçları karşılamakta da güçlük çekiyor.

Hiçbir sağlık kuruluşunun yardım ulaştırmadığı bölgede günlerini geçirmek zorunda kalan şoförler, araçlarını Arabistan’daki çalıştığı firmaya teslim ettikten sonra Türkiye'ye dönmek istiyor.

“55 GÜNDÜR BURADA MAĞDURUZ”

İçerisinde bulundukları mağduriyeti bir video ile anlatan şoförlerden Orhan Emek, “55 gündür burada mağduruz. Devletimizden bize yardımcı olmasını bekliyoruz. Konsolosluğu aradığımız halde, bize kimse yardımcı olmuyor. Şu an bize hiç kimse cevap vermiyor” ifadelerini kullandı.

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