Yeni dalga göz göre göre geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Nisan'da yaptığı açıklamada, ”Eğer tedbirleri sıkı uygulamaya devam edersek, yeni bir dalgalanma olmadığı müddetçe pik seviyeyi önümüzdeki 1-2 hafta içinde yakalayacağımızı düşünüyorum” demişti. Ancak yurt dışından getirilen binlerce vatandaşın durumu korkuttu.

BİNLERCE VATANDAŞ TÜRKİYE’YE DOĞRU YOLA ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 59 ülkeden 25 bin vatandaşın Ramazan ayına kadar Türkiye'ye getirileceğini açıklamıştı. Bu çerçevede çoğu kritik ülkelerden binlerce vatandaş hava ve karayoluyla Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Bu vatandaşlardan bir bölümü de Irak'tan geliyor. SÖZCÜ'nün seslerini duyurduğu Bağdat'taki Cairo Mall alışveriş merkezi inşaatında çalışan ve yaklaşık bir aydır şantiyede mahsur kalan 63 Türk işçi de otobüslere bindirildi.

FOTOĞRAF KORKUTTU

Ancak işçilerin SÖZCÜ'ye gönderdiği fotoğraflar 59 ülkeden yapılacak tahliye operasyonlarının ne kadar sağlıklı yapıldığı konusunda soru işareti yarattı. Zira işçiler için ne maske, ne sosyal mesafe ne de diğer izolasyon tedbirlerinin hiçbirinin uygulanmadığı açıkça görülüyor.

“DEVLET BUNU YAPARSA”

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk fotoğrafla ilgili şunları söyledi:

* Bu bizim ve bakanlığın olmamasını şiddetle tavsiye ettiğimiz bir fotoğraf. Burada ne sosyal mesafe var, ne maske var bu bildiğiniz işçi taburu…

* Devlet bunu yaparsa, vatandaştan “Evde kal, sokakta birbirine yanaşma, maske tak” demesinin anlamı kalmaz.

* Karantinaya girecek olmalarının önemi yok. Karantina insanları girdiği an arındıran bir şey değil ki…

* Daha önceki durumlarını bilmiyorum ama bu yolculukta enfekte olurlar.

“BU ŞEKİLDE VİRÜSLE BAŞ EDEMEYİZ”

görüntüyü değerlendiren Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Derman ise şunları kaydetti:

* Söylenenlere yöneticiler dikkat etmezse bu enfeksiyonla baş edemeyiz.

* Politika söz söyleme sanatı ama pozitif bilim hatayı affetmez bedelini ağır şekilde insanlar öder.

* Siz, bana bir şey olmaz diye düşünebilirsiniz ama hiçbir belirti göstermeden de en sevdiğinizin hasta olup ölmesine neden olabilirsiniz.