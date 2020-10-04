Yeni görüntüler ortaya çıktı… MHP’li vekilin şoförü, güvenlik görevlisini böyle ezdi!

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen’in Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde dün kılınan cenaze namazı öncesi MHP’li vekil Erkan Haberal’ın özel makam aracı trafik polisi ve özel güvenlik görevlileri tarafından araç girişinin yasak olduğu bölgeye alınmamış, gaza basan makam aracı şoförü, aracın önünde bekleyen güvenlik görevlisini ezmişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili açıklama yaparak olay anına ait görüntüleri paylaştı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

– Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nin güvenliği, Ankara Valiliği tarafından verilen izin gereğince devletin resmi kolluk kuvvetleri ile koordineli olarak 16 yıldır T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanmaktadır. Polis kuvvetleri her hafta Hacı Bayram-ı Veli Cami çevresine gelerek özel güvenlik hizmetini denetlemektedir.

PROTOKOL OTOPARKI 10 ARAÇLIK

– Tüm özel güvenlik hizmetlerinde olduğu gibi ANFA Güvenlik de 5188 sayılı “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun”a tabidir. Kanunda açıkça “(…) özel güvenlik birimi ve özel güvenlik personeli mülkî idare amirinin ve genel kolluk amirinin emirlerini yerine getirmek zorundadır” hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla özel güvenlik görevlilerinin olduğu yere polis, jandarma gibi genel kolluk güçleri geldiği takdirde, bu görevliler doğrudan polisin ya da jandarmanın emrine girer. Özel güvenlik görevlisi bu emre göre hareket etmek zorundadır.

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– Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nin protokol otopark kapasitesi 10 araçtır. Cenaze töreninde yaklaşık 40 araç önceden alana giriş yapmıştır. Çıkış esnasında trafikte sorun yaşanabileceği sebebiyle, polisin aldığı kararla alana araç girişi durdurulmuştur. Otopark ve çevresinin durumu ekteki fotoğraflarla sabittir. Bundan sonraki tüm süreçler de devletin resmi polisleri ile törene katılanlar arasında yaşanmıştır.

TEHDİTLER SAVURDU

– Hacı Bayram-ı Veli Cami ve çevresi, güvenliğin sağlanması gerekçesiyle T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ANFA Güvenlik tarafından kapalı devre kamera sistemi ile izlenmektedir. Bu sistem tarafından kaydedilen görüntülerde yolun polis araçları tarafından kapatıldığı sabittir. Görüntülerde, aracın durdurulması üzerine Sayın Erkan Haberal'ın polislerle konuştuğu, ardından da cenaze töreni alanına yaya olarak devam ettiği görülmektedir. Hemen ardından alana gelen Sayın Mehmet Haberal da, kendisine durumun açıklanması üzerine yaya olarak yoluna devam etmiştir. Sayın Erkan Haberal'ın bölgeden ayrılmasından bir süre sonra şoförlüğünü yapan şahıs, polisin açıklamalarına rağmen içeriye girmekte ısrar etmiş, araca resmi plaka takmış ve ardından da tehditler savurarak aracını özel güvenlik görevlimizin üzerine sürmüştür.

“BEN ERKAN HABERAL’IN DANIŞMANIYIM”

– 10 yıl önce Büyükşehir Belediyesi'nde göreve başlayan ve dokuz yıldır aynı bölgede görev yapan özel güvenlik görevlimiz, görüntülerde de görüldüğü üzere sadece kendisine verilen talimatları uygulamış, kimse ile sözlü iletişim kurmamıştır. Güvenlik görevlimiz aracın bilerek çarpması sonucunda yaralanmıştır. Anında müdahale gerçekleştirilen özel güvenlik görevlimizin sağlık durumu iyidir. Kendisi ile yönetimimiz yakinen ilgilenmekte, süreci takip etmektedir.

– Bir süre sonra şoför, yetkililerimize “Ben Erkan Haberal'ın danışmanıyım. Bir hata yaptım. Makamı içeriden alabilir miyim?” ifadelerini kullanmıştır. Yetkililerimiz ise süreci polisin yönettiğini kendisine bir kez daha vurgulamıştır.

– Görüntülerde de sabit olduğu üzere, özel güvenlik görevlimizin üzerine göz göre, akla ve vicdana sığmayacak şekilde araç sürülmüştür. Gerek özel güvenlik görevlimiz şahsı adına gerekse ANFA Güvenlik kurum adına, aracı süren şahıs hakkında şikâyetçi olmuştur. Konu emniyete intikal etmiş, hukuki süreç başlamıştır. T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi, konunun takipçisi olmaya devam edecektir. Bunun dışındaki tüm siyasi yorumları önce Allah'a, ardından Türk Milletinin yüce feraseti ile maşeri vicdanına havale ediyoruz. T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi bir devlet kurumudur; yönetimi millet iradesi ile belirlenmiş olup 6 milyon Ankaralıya hiç kimseyi ayırt etmeden eşit hizmet götürmektedir ve sadece kanunlara göre hareket etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.