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Yılmaz Özdil de destek için adliyede

Libya’da şehit olan MİT mensubunun bilgilerinin ifşa edildiği iddiasıyla yargılanan 6'sı tutuklu 8 gazeteci bugün hakim karşısına çıktı. SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil de duruşmanın yapıldığı Çağlayan Adliyesi'ne giderek meslektaşlarına destek verdi. 

14:02 -
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Yılmaz Özdil de destek için adliyede

Libya'da şehit düşen bir Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisinin cenaze töreninin haberleştirilmesinin ardından haklarında dava açılan 8 gazetecinin yargılanmasına İstanbul’daki Çağlayan Adliyesi’nde başlandı.

Tutuklu gazeteciler Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Murat Ağırel, Hülya Kılınç, Ferhat Çelik, ve Aydın Keser'in ile tutuksuz yargılanan sanık Eren Ekici ve Erk Acarer için “Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama” ve “istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek” suçlarından 9'ar yıldan 20'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

ÖZDİL DESTEK İÇİN ADLİYEDE

Tutuklu gazetecilere başta meslektaşları olmak üzere birçok kesimden destek geldi. Destek için Çağlayan Adliyesi’ne giden isimler arasında SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil de vardı.

Gazeteci yazar Mine G. Kırıkkanat, Özdil’le birlikte çektirdiği fotoğrafı “Değerli meslektaşım ve dostum @yilmazsozcu ile Çağlayan Adliyesi'nde arkadaşlarımız @muratagirel @baristerkoglu @barispehlivan, Hülya Kılınç, Aydın Keser ve Ferhat Çelik için adalet bekliyoruz.” notuyla paylaştı.

aydın dava istanbul Libya şehit Sözcü Yılmaz Özdil
Son güncelleme: 14:04 24.06.2020
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