Yok artık… İlçe Milli Eğitim müdürlerinin atamasını AKP’li başkan duyurdu!

Kayseri'de Kocasinan, Talas, Bünyan, Felahiye ve Yeşilhisar İlçe Milli Eğitim müdürleri görevlerinden alınarak, yerlerine yeni isimlerin atandı.

ATANAN İSİMLERİ AKP'Lİ BAŞKAN AÇIKLADI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ataması yapılan yeni isimleri sosyal medya hesabından duyuran AKP Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, şu notu paylaştı;

* Bu bir bayrak değişimi. Şu ana kadar Kocasinan, Talas, Bünyan, Felahiye ve Yeşilhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan idarecilerimize teşekkür ediyoruz.

* Yeni görev alan; İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şemun Akman, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahamettin Karaköse, Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı, Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin Şahin, Yeşilhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ ve Felahiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Yunus Cengiz'e görevlerinde başarılar dileriz.

“AKP'YE GÖRE LİYAKAT, İTAAT DEMEKTİR”

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ataması gerçekleştirilen kişilerin AKP'li Başkan tarafından duyurulmasına tepki gösteren CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, şu ifadeleri kullandı:

* İlçe Müdürlüklülerine atanan kişilerin liyakatine bakılmaksızın ataması gerçekleşti. Bu kişilerin hepsi AKP'ye yakın isimler.

* Bunun yanında Valilik tarafından açıklanması gereken atamaların AKP'li başkan tarafından duyurulması geldiğimiz noktayı gösteriyor. Bu görüntüler Kayseri'ye yakışmıyor. AKP'ye göre liyakat itaat demektir.

AKP'Lİ BAŞKANI ZİYARET ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde SGK İl Müdürü Haci Ali Hasgül, İl Sağlık Müdürü Hasan Ali Benli ve İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekici birer gün arayla AKP Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nu parti binasında ziyaret etmiş ve bu ziyaretler ‘AKP il müdürlerini sorguya mı çekti?' şeklinde yorumlanmıştı.