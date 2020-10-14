Yöre halkı birlik oldu maden firmasının sondajını durdurdu

Ordu Ünye’nin Yeşilkent, Çiğdem ve Üçpınar Mahallelerinde maden arama çalışmaları kapsamında sondaj yapmak için hazırlık yapan şirket görevlilerine köylüler bir kez daha izin vermedi. Bir ay önce çalışmaları engelleyen yöre halkı, şirketin sondaj çalışması yapmadığını öğrenince bölgeye giderek çalışmaları engelledi. Köylülerle şirket çalışanları arasında yaşanan gerginlik üzerine olay yerine jandarma ekipleri geldi. Bu sırada şirket elemanları da sondaj yapmaya devam etmek istedi.

ALKIŞLARLA GÖNDERDİLER

Maden araması yapılacağı konusunda kendilerinin bilgilendirilmediğini ileri süren yöre halkının tepkisinin artması üzerine çalışmaları durutan işçiler, daha sondaj makinelerini ve aletlerini söktü. Kamyonlarla bölgeden ayrılan şirket işçilerini köylüler alkışlarla gönderdi. Maden arama çalışmalarının bölge halkının sağlığına ve doğaya zarar vereceğini ifade eden yöre halkı, “Madenciler gelince biz de toplandık. Tepki gösterince yetkili birileri gelecek dediler. Ama gelmedi. Köylüler nöbete başladı. Tepkiler artınca jandarma geldi. Bu çalışmayı kim yapıyor diye soruyoruz? Çalışma izni yok, gelenlerin personel kartı yok, CİMER’den gelen cevapta MTA buraya çalışma yapmıyor. Onlar gitmeden biz gitmeyeceğiz. En sonunda makinelerini alıp gittiler” diye konuştu.