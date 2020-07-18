Yüksek su faturalarına isyan edip, AKP’li belediyeyi protesto ettiler

Bursa AKP’li Büyükşehir Belediyesi’nin abonelerine gönderdiği yüksek su faturaları Bursalıların canına tak etti. CHP Nilüfer ilçe Başkanlığı vatandaşlar ile AKP’li Büyükşehir Belediyesi ve onun iştiraki olan BUSKİ’yi Beşevler Metro Durağı ve Merve Cami önünde protesto ettti. Eyleme, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Orhan Sarıbal, CHP Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de destek verdi.

“BATIRDIĞINIZ KURUMLARIN AÇIKLARINI BU ŞEKİLDE KAPATAMAZSINIZ”

CHP Nilüfer ilçe Başkanı Fırat Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

* Konumuz çok net… Vatandaşı isyanın eşiğine getiren faturalar siyasi parti ayrımı yapmaksızın ifade ediyorum ki hepimizin canına yetti.

* Asgari ücretli perişan, esnaf perişan, orta direk ortadan ikiye ayrıldı…

* Yönettiğiniz ekonomik sistemle babaları-anneleri evlerine boynu bükük gönderiyorsunuz.

* Utancından çoluğunun çocuğunun yüzüne bakamayan babalar-anneler yarattınız. Batırdığınız kurumların açıklarını bu şekilde kapatamazsınız

* Vatandaşın delik deşik olmuş cebinden çekin artık ellerinizi…

“ASGARİ ÜCRETLİ NE YAPACAK?”

* Doğal gaz faturası 500 lira, elektrik faturası 200, su faturasına 150 lira ödeyen bir asgari ücretli, topladığınız zaman 850 lira fatura ödemesi yapmış oluyor.

* 2 bin 324 lira olan asgari ücretteki payına baktığınız zaman insanların neredeyse yaşama hakkı ortadan kalkıyor.

* Maaş ortada gider ortada. Vatandaş, bu maaşla bu zamları nasıl karşılayacak.?



“HAZİRAN AYINDA KESİLEN SU FATURALARI İSYAN ETTİRDİ”

* Bursa’da haziran ayında kesilen su faturaları vatandaşı isyan noktasına getirdi.

* BUSKİ’nin kentteki on binlerce aboneye 110 lira 50 kuruşluk aynı faturayı göndermesinin akılla mantıkla açıklanabilir hiçbir tarafı yoktur.

* Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yaptığı, “Su faturalarını görünce şaşırmayın!” açıklaması Bursa halkının aklıyla dalga geçmektir.

“BÖYLE BİR MATEMATİK YOK”

* Diyor ki Alinur Aktaş: ‘Biz ocak-şubat-mart ayında tüketim neyse bunu üçe böleceğiz. Ortalamasını alacağız. Yüzde 50’sini nisanda fatura ettik. Mayıs ayında yüzde 80’ini faturalandırdık. Ocak, Şubat, Mart ortalaması 10 metreküp ise yarısını Nisan’da fatura ettik. 12 metreküp tükettiyse, 7 metreküp fark buradan oluştu. Mayıs ayında yüzde 80 okuma yaptık. 8 metreküplük fatura gönderdik. 4 metreküp fark ile iki aylık 11 metreküp oluştu. 11 metreküpü üçe böleceğiz. Haziran ayından itibaren yansıttık ama 15 metreküpten fazla faturalandırma yapmadık. Kalan açığı ise Temmuz ve Ağustos’a ekleyeceğiz.

* Evet eklediler, hazirana eklediler, temmuza da eklediler, ağustosa Allah kerim… Elimizde yüzlerce fatura örneği var.

* Nilüfer ilçemizden sadece bir su faturasının bilgisini sizlerle paylaşıyorum.

* 19 Mayıs Mahallemizde Aziz Nesin Caddesi’nde bulunan bir meskene ocakta 6.5, şubatta 9.39, martta 67.11, nisanda 55, mayısta 77, haziranda 110.5, temmuzda 829 TL su faturası gelmiştir.

“YAZIKTIR, GÜNAHTIR, AYIPTIR…”

* Türkiye’nin en pahallı suyunu satan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı elini vicdanına koyarak ciddi ciddi düşünmeye davet ediyoruz.