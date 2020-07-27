Yunanistan’a bayrak yanıtı: Biz sizi denize döktükten sonra bile…

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Arancha Gonzalez Laya’yla Ankara’da basın toplantısı düzenledi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Laya’nın “Ayasofya’nın ortak ev kalması tercihimizdir” sözleri sonrası “Ziyaret etmek anlamında söylüyorsa katılırım. Ama müze kalmasından bahsediyorsa orası 1453’ten beri camiydi. Bununla ilgili bir söz ise katılmıyorum” dedi.

BAYRAK YAKMAK ONLARA YAKIŞIR

Çavuşoğlu, Yunanistan’da Türk bayrağının yakılmasına ilişkin sorulan soruya ise şu yanıtı verdi: Onlar kendine yakışanı yapar. Savunma Bakanlığımız gereken açıklamayı yaptı. Bayrak yakmak onlara yakışırdı. Biz Yunanları denize döktükten sonra bile bayraklarına karşı saygılı olduk.