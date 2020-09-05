Yüzde 100 doluluk oranına ulaşan hastane görüntülendi

Gazi Üniversitesi Hastanesi’nde 3 yataklı servis, 3 yoğun bakım ünitesinde yüzde 100 doluluk oranıyla Covid-19’a karşı büyük mücadele veriliyor. Yatakları tamamen dolu olan yoğun bakımda solunum cihazına bağlı şekilde uyutulan hastalar, yaşam mücadelesi verirken, tedavi gören genç hasta sayısındaki artış dikkat çekti.

“YÜZDE YÜZ DOLULUK ORANIYLA ÇALIŞIYORUZ”

Vaka sayılarının özellikle temmuz ve ağustos başı itibarıyla artmaya başladığını söyleyen Gazi Üniversitesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Doktor Öğretim Üyesi Nazlıhan Boyacı Dündar, şöyle konuştu:

* Toplu sünnetlerin olması, kurban bayramı ve etkinliklerde sosyal mesafeye uyulmaması gibi sebeplerle tüm Türkiye’de olduğu gibi Ankara’da da vaka sayıları çok ciddi artış gösterdi.

* Haziran ayında pozitif hastalara baktığımız yoğun bakım ünitelerimizi küçültme yoluna gitmiştik ama şu an için 3 tane aktif yoğun bakımımız sadece Covid hastası bakmakta ve yüzde 100 doluluk oranıyla çalışmaktayız.

“YAŞ GRUBUMUZ 30’LARA İNDİ”

* İlk zamanlar yoğun bakım hastalarımız 60 yaşın üstündeydi. Ama bu yaş grubumuz şimdi 30’lara kadar indi. Şu an en genç hastamız 34 yaşında ve aktif olarak takip ediyoruz.

* Şu an yaşadığımız vaka artışlarında dikkat çeken şey, daha genç hastaları da, altta yatan hiçbir hastalığı olmayan hastaları da maalesef yoğun bakımlarımızda solunum yetmezliği ile yatırmamız.

“KORUYUCU PLASTİK, VİRÜSÜ ENGELLEMİYOR”

* Lütfen maskemiz olmadan dışarıya çıkmayalım. Maske takmadan koruyucu plastik takılıyor. O virüsü engellemiyor.

* Çünkü virüs havada çok küçük partiküllerle geziyor. Plastik parçayı takmış olmanız açık alanlardan o virüsü almayacağınız anlamına gelmiyor.

* Eldivenle gezen vatandaşlarımız var ama eldivenle her yere değiyorsunuz. Eldiveninizle bir yerlere dokunmuş olmanız sizi virüsten korumuyor.

* O yüzden sık sık el yıkama ile hijyeni sağlayalım. Eldiven el hijyeni sağlamaz. (DHA)



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