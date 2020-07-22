Zeynep Şenpınar cinayetinde flaş gelişme! İstenen ceza belli oldu

Menteşe ilçesinin Kötekli Mahallesi’nde Ramazan Bayramı’nın ilk günü meydana gelen olayda, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü’nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar’ı (25) döverek göğsünden bıçaklayıp öldüren ve tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (26) hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame tamamlandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianameye göre, tutuklu sanık Selim Ahmet Kemaloğlu hakkında TCK’nın 82’nci maddesinde yer alan “Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı.

Muğla Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Kemaloğlu, 8 Ekim’de hakim karşısına çıkacak.

MESAJLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep Şenpınar’ın bir arkadaşına, “Ahmet’le net bir şekilde bitti. 1 aydır birbirimizle alakamız yok. Ben sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı belki de” mesajı attığı ortaya çıkmıştı.

Selim Ahmet Kemaloğlu’nun ise sabah 05.30’da işlediği cinayetten 22 dakika sonra sosyal medya hesabından “İki cana kıydınız, gözünüz aydın” paylaşımını yaptığı ortaya çıkmıştı. (İHA)

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