Zoom video görüşme uygulaması güvenli mi? Zoom uygulaması nedir?

Corona virüsü sebebiyle birçok kişi evden çalışmaya başladı ve video üzerinden canlı toplantı yapılabilen uygulamalar önem kazanmaya başladı. Video toplantılarında bir süredir tercih edilen programlardan olan Zoom son günlerde popüleritesini artırdı. Peki Zoom nedir, Zoom güvenli mi? İşte merak edilenler…

ZOOM UYGULAMASI GÜVENLİ Mİ?

Zoom uygulamasında geçmişte toplantılara davet edilmeyen kullanıcıların ‘Zoom bombalamaları' olarak bilinen müdahaleleri de yaşandı. Davetsiz misafirler toplantılara, görüşmelere girip şiddet ve porno içerikli görüntüler paylaştı ve program hakkında endişeler arttı.

Zoom, güvenlik kaygıları ile ilgili BBC'ye yazılı açıklamasında şunları söyledi:

“Zoom kullanıcı güvenliğini son derece ciddiye alıyor.

“En büyük mali hizmetler şirketlerinden, önde gelen telekomünikasyon sunucularına, hükümet dairelerinden üniversitelere, sağlık hizmetlerinden telefonla tedavi yöntemlerine kadar dünya genelinde 2000 kurum, kullanıcı, ağ ve veri merkezilerimizde güvenlik değerlendirmesi yapıp Zoom'u tercih etti.

“İngiltere Savunma Bakanlığı ve Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'yle yakın temas halindeyiz ve ihtiyaçları olan belgeleri sağlamaya odaklanıyoruz.”

Zoom, İngiltere Siber Güvenlik Merkezi ve İngiltere Güvenlik Bakanlığı bu belgelerin ne olduğuyla ilgili ise bir açıklama yapmadı.

Siber danışman Graham Cluley de, “Zoom'un güvenlik açısından inişli çıkışlı bir geçmişi var. Kullanıcıların gizliliği, güvenliği konusunu yeterince ciddiye alıp almadıklarına dair soru işaretleri var” dedi.