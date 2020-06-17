Avrupa genelinde otomotiv pazarı yüzde 56 daraldı!

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2020 Mayıs ayında yüzde 56,8 daraldı. Otomobil pazarı 2020 Ocak-Mayıs döneminde 2019 yılı aynı dönemine göre yüzde 42,8 azaldı ve toplam 3.969.714 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 6.936.184 adetti.

2020 Mayıs ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 artış ve 146.528 adet ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 7. ülke olarak yer aldı.

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ İNGİLTERE’DE…

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla %89 ile İngiltere, yüzde 76,2 ile Hırvatistan, yüzde 74,7 ile Portekiz'de görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre tüm Avrupa pazarlarında daralma gerçekleşti.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 55,8 ile Hırvatistan, yüzde 54,2 ile İspanya, yüzde 51,4 ile İngiltere'de görüldü. İlk beş ayda tüm Avrupa pazarlarında daralma görüldü.