En sportif yeni i20 ortaya çıktı

Markanın B segmenti otomobili olan i20 İzmit’teki Hyundai fabrikasında üretiliyor. Yeni model i20’nin detaylarının ortaya çıkmasından sonra gözler, markanın performans departmanının otomobile yapacağı güncellemedeydi. i20 N Line, daha da dinamik bir deneyim için Hyundai’nin yüksek performanslı N serisinden ilham alıyor.

Bu ay satışına başlanacak olan yeni i20, N Line donanımı ile kardeşlerinden farklılaşıyor. N Line'ın dış tasarımının sportifliği, performansı yansıtırken aynı zamanda Hyundai'nin “Sensuous Sportiness” tasarım kimliğini de baz alıyor. Yeni i20 N Line için özel olarak üretilen ön tampon, daha sportif bir his için siyah plastik parçalar ve geniş hava girişleriyle desteklenmiş. N Line logosunun yer aldığı siyah renkli ve basamaklı yeni nesil ızgara, pistlerden ilham aldığını vurgulamak için damalı bayrak stiliyle hazırlanmış.

N Line logoları haricinde, gri renkli marşpiyeler, siyah zeminli stop lambaları, siyah tavan rengi opsiyonu, çift çıkışlı son susturucu ve tamamen i20 N Line'a özgü difüzörlü arka tamponla da anlaşılıyor. Ayrıca Hyundai, yeni bir tasarıma sahip 17 inçlik jant tasarımıyla da dikkat çekiyor.

Otomobilin içindeyse N logosu ve özel kırmızı dikişler hemen göze çarpıyor. Güncel i20'den farklı olarak yeni N direksiyon simidine sahip otomobilin koltukları da özel. N Line versiyonun özellikleri arasında metal pedallar ve kırmızı çizgilere sahip deri N vites topuzu da var.

Yeni i20 N Line 1.2 litrelik MPI motorlu versiyon ve 1.0 litrelik 3 silindirli T-GDI motorla tercih edilebiliyor. Bu motorların güçleri ise 84 beygirden 120 beygire kadar uzanıyor. 1.0 litrelik T‑GDI versiyon, gelişmiş bir sürüş deneyimi için süspansiyon, motor tepkisi ve egzoz sesi açısından da fark yaratıyor. Daha fazla yakıt verimliliği sağlayan 48 voltluk hafif hibrit teknolojisine de sahip olan bu seçenek, 7 ileri çift kavramalı DCT şanzımanla satışa sunulacak. Ayrıca, yine yakıt tüketimini düşüren Akıllı Manuel Şanzıman (iMT) da Yeni i20'nin seçenekleri arasında yer alıyor.