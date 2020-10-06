F1 otomobil üreticilerinin işi bırakma riskiyle karşı karşıya

Honda yaptığı açıklamayla F1 organizasyonundaki motor tedarikçiliği pozisyonunda ayrılacağını duyurdu. Dev üretici bunun yerine araştırma ve geliştirmeye odaklanacak ayrıca elektrikli otomobil stratejileri için yeni çözümler üretecek. Honda’nın F1’in geçmişinde de var olan bir marka olması ve organizasyondan ayrılıyor olması ciddi bir önem taşıyor.

Cosworth F1 Üst düzey yöneticisi Mark Gallagher Reuters’a verdiği röportajda, “F1 şu anda otomobil üreticileri ve özellikle de henüz spora katılmamış olanlar için biraz alakasız olma riski altında. Çünkü araçlar beklenildiğinden daha hızlı değişiyor.” dedi. Ayrıca Gallagher, “Bence Honda, şok edici olsa da dünya çapında gördüklerimize tamamen uyumlu. F1’in önümüzdeki 3 ve 4 yıl içinde nelerle karşılacağına dair temel sorular ortaya çıkıyor.” diye ekledi.

Formula 1 otomobil üreticilerinin tek kişilik yarış otomobillerine sahip olan en önemli yarış serilerinden biri diyebiliriz. Son dönemde elektrifikasyonun artmasıyla birlikte üreticilerin bu ilgisi Formula E’ye de kaydı. Audi, Mercedes-Benz, Porsche, BMW, Jaguar ve Nissan gibi markalar Formula 1’den daha çok yol otomobilleriyle ilgili hâle gelmeye başladı. Formula E ise FIA’nın elektrikli tek koltuklu yarış otomobilleri için düzenlediği bir organizasyon ve ne yazık ki F1’in de yolu elektrifikasyona doğru ilerliyor…

Gallagher, “Formula 1, dünyanın geri kalanının farklı bir yönde ilerlediği bir zamanda, fosil yakıtlı temelli teknolojilerle konusunda biraz nahoş bir durumda kalıyor” yorumunda bulundu.

Renault F1 takımı patronu Cyril Abiteboul ise sporla alakalı olarak, “Algı savaşını kazanması” gerektiğini kabul etti. “Teknoloji mesajınızı iletmeyi başarırsanız başarılıdır. Bir algı savaşını kaybettiğinizde bunu tersine çevirmenin çok zor olacağından endişeleniyorum. Yaptığımız şeyin algısını da sıfırlayabilmek için motordan, şanızmana üniteleri detaylı bir ayrılmaya sürüklememiz ve bunu kabul etmemiz lazım ki böyle olacak gibi.” dedi.

Formula 1 otomobilleri üzerindeki teknoloji günümüzde yollarda görebildiğimiz süper spor otomobillerin bile sahip olduğundan çok daha fazlası anlamına geliyor. Otomobillerin fosil yakıt bağımlılığı ise otomotiv dünyasının gittiği yönün tam tersi anlamına geliyor. Ancak markalar ve motor üreticileri son yıllarda FIA’nın yeni regülasyonları doğrultusunda bu bağımlılığı azaltmak ve çevreyi daha az kirletmek için adımlar attı.

Honda’nın otomobil üreticisi olarak organizasyondan 2021 yılında çıkacak olması gelecek günlerde bizi diğer üreticilerinden bu organizasyondan çıkabileceği konusunda endişelendiriyor. Özellikle Formula E gibi bir organizasyonun varlığını da düşündüğümüz zaman, markaların elektrikli otomobilleri için geliştirecekleri teknolojilerine daha iyi bir deneme alanı bulmaları imkansız diyebiliriz.