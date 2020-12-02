Ford Otosan’dan elektrikli araç yatırımı

Ford, geçtiğimiz ayın başlarında tam elektrikli E-Transit modelini Amerika’da yapılan bir tanıtımda ortaya çıkartmıştı. Türkiye’de üretilecek olan bu araç özellikle Avrupa pazarı için oldukça iddialı.

Yılın son çeyreğinde Avrupa Birliği ülkelerinden Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkeler elektrikli otomobillere olan teşviklerini artırarak açıkladılar. Bu durumla birlikte önümüzdeki yıllarda elektrikli otomobillere olan ilgi de markaların üretimi de artacak.

Bu gelecek planları doğrultusunda Ford, 2021 yılı sonuna kadar 17 elektrikli araç üretecek. Buna ek olarak 2022 yılına kadar 11.5 milyar dolarlık küresel yatırımın da gerçekleşeceğini belirten marka, 2022 yılının sonuna kadar 1 milyon adetlik elektrikli otomobil satma hedefine sahip.

Ford Otosan elektrikli ticari aracı olan E-Transit’i Kocaeli’ndeki fabrikasında üretecek. Firmanın bu üretimi gerçekleştirmesi için attığı en önemli adım “Batarya montaj fabrikası” olarak öne çıkıyor.

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Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Ford Otosan olarak, Kocaeli Fabrikalarımızdaki elektrikli araç üretim ve yatırım çalışmalarımızı şimdi de ‘Batarya Montaj Fabrikası’ ile bir adım öteye taşıyoruz. Ülkemizde otomotiv sanayinin elektrikli araç yolculuğuna öncülük ediyoruz. Türkiye'nin ilk ve tek entegre elektrikli araç üretim tesisi olacağız” dedi.

Ford Otosan’ın tesisi endüstri 4.0 konusunda Türkiye’de öncü fabrika pozisyonunda. Bu konuyla alakalı Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Teknolojiye yatırım yapan bir öncü fabrika olmak bu tarz yatırımları ve sonucunda üretimleri yapmak içindi. Bataryanın tüm mühendislik aktiviteleri Ford Otosan tarafından yapıldı. Bu sayede maliyetler açısından önemli bir adım attık. Üreteceğimiz e-Transitlerin bataryalarını biz üreteceğiz. Buna elektrifikasyonun ilk fiziksel adımları diyebiliriz.” dedi.

Yapılan yatırımla alakalı Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Cem Temel ise, “Ford’un ilk tam elektrikli ticari aracı olan E-Transit’i Kocaeli’de üreteceğiz. Üretim teknolojilerini ve tesis tasarımlarını kendi mühendislerimizle yapıyoruz. Bunun ilk ödülünü Dünya Ekonomik Forum’undan aldık. Batarya montaj fabrikası ayrı bir teknoloji” dedi.

Ayrıca Temel üretilen aracın ve yapılan yatırımın yerlilik konusunda, “Buradaki en önemli husus, biz bu tesisi yaparken önümüzdeki günlerde Türkiye’deki tedarikçilerle işler yapacağız. Tesislerin yerli olmasına çok önem veriyoruz.” diye ekledi.

NASIL BİR BATARYA ÜRETİLECEK?

Bedeli açıklanmayan bir yatırımla hayata geçmesi planlanan batarya üretim tesisinde 67 kWh’lik ve 400 voltluk bir batarya üretilecek. Bu teknik detaya sahip olan batarya E-Transit’i tam şarj ile 350 km mesafe kat ettirebilecek. Bataryaların Lityum-İyon olduğu belirtildi.

Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Cem Temel Kocaeli’de yapılan tesisle alakalı da açıklamalarda bulundu. Temel, “Batarya üretim tesisi 2 katlı olacak. Üst katta yeni nesil imalat teknolojileri sunulurken, alt katta yeni nesil perçinleme ve kaynak teknolojileri kullanacağız.” dedi. Ayrıca bu tesiste şu anda testleri yapılan otonom ve elektrikli çekiciler kullanılacak. Ford Otosan bu çekicilerin tasarımını ve üretimini de kendi yaptığını açıkladı.

Batarya üretim tesisinde 30 tane robot kullanılacağını açıklayan firma bu robotların hem tasarım hem yazılım hem de üretiminin Türkiye’de gerçekleştireleceğini de açıkladı.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün yatırımla alakalı, “Bu sadece bir batarya yatırımı değil. Bu dönüşümün adımlarının bir tanesi.”

E-TRANSİT NE KADAR YERLİ OLACAK?

En çok merak edilen konulardan biri de elektrikli Transit’in ne kadar yerli olduğuydu. Bunla alakalı soru işaretlerine cevap veren Yenigün, “Elektrikli bir aracın neredeyse yüzde 70’ini batarya oluşturuyor. Batarya üretimini tam anlamıyla Türkiye’de gerçekleştirerek bu oranı gelecek yıllar içerisinde en üst seviyeye çıkartmayı hedefliyoruz. Ancak şu anda yüksek bir yerlilik oranından bahsetmek olmaz” dedi.

Ayrıca Yenigün konuyla alakalı açıklamalarına, “Bu oranları artırmak için yerli tedarikçilerin de adım atması gerekiyor. OSD ve TAYSAD’ın yanına İhracatçılar Birliğini de alarak bu motivasyonu artırmaya çalışıyoruz.” diye ekledi.

TOGG’A GÖRE ÇOK FARKLI BİR NOKTADAYIZ

Yenigün Ford Otosan’ın yeni yatırımını anlatırken, tamamen elektrikli olan ve 2023 yılında yollarda olması hedeflenen Türkiye Otomobili’ne de değindi. Yenigün, TOGG tarafından yapılan batarya yatırımıyla alakalı görüşlerini, “TOGG’a göre daha biz farklı bir noktadayız. Biz bu konuda önemli bir adım attık ve TOGG da attı diyebilirim. Türkiye’nin otomobil üretimi kapasitesi bugün senede 2 milyon adet olarak tasarlandı” dedi. Ayrıca Yenigün, “Böyle bir kapasite varken ve gelecek 10 yıl içinde elektrikli otomobillerin nasıl bir noktaya geleceğini bilirken bu tarz araçların gündemimizde olmaması büyük kayıp olur. Bizim hedefimiz böyle bir durum varken potansiyel yatırımcıları ülkemize çekmek oluyor.” diye ekledi.

Yenigün, Ford Otosan olarak yaptıkları yatırım, üretimdeki yerlilik oranlarının ve üretimin artması sayesinde, gelecek yıllarda olması hedeflenen yatırımlar için daha çekici bir ortam yaratmak adına çalıştıklarını da belirtti.

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BATARYA ÜRETİCİLERİNİN YATIRIMLARINI GÖRECEĞİZ

Türkiye otomotiv pazarının potansiyelinden bahseden Yenigün, özellikle batarya üreticilerinin de Türkiye pazarına yatırım yapacağını belirtti. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “2 milyon üretim kapasitesi olan bir pazarda batarya üreticilerinin olması imkansız.” dedi.

Ford Otosan pil hücrelerini Polonya’dan alıp Türkiye’de birleştirecek. Bu konuda firmanın asıl hedefi en kısa zamanda bu üretimi de Türkiye’de gerçekleştirmek. Ford Otosan’ın Batarya Üretim Tesisi’nin 2022 yılında üretime başlaması hedefleniyor.