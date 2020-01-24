Formula 1 pistinde kullandı!

İstanbul Park'taki bir organizasyonda Pilotcar'ın araçlarını inceleyen Bakan Varank, “Bu araçlar güzel. Bazen yerli sanayimizin ne kadar güzel olduğunun farkına varılmıyor. Biz böyle firmalarımızı gündeme getirmek istiyoruz. Biz sanayicimizin, bazen dış basında okuyunca farkına varabiliyoruz. O kadar güçlüler ki tüm süreçleri kendileri yönetebiliyorlar” diye konuştu.

ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 32 ülkeye elektrikli hizmet araçları ihraç eden Pilotcar, son olarak L7e kategorisindeki değiştirilebilir akü sistemi sayesinde menzili uzatılabilen, günümüz otomobillerinde bulunan çoğu özelliklere sahip ve Avrupa ülkelerinde çok yaygın kullanılan Elektrikli Mini Kamyonet imal etmiş ve Aselsan'da kullanıma sunmuştu.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLDE FABRİKA İNŞAATI YAKINDA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, elektrikli yerli otomobilin Bursa'da üretilecek olmasıyla ilgili de, “Bursa sanayisinin ne kadar güçlü olduğunu, otomotiv endüstrisinde ne kadar güçlü olduğunu anlatmama gerek yok. Türkiye'nin büyük üreticileri zaten Bursa ve civarında yerleşmiş durumda. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOGG) özellikle bu aracı Bursa'da üretme kararı aldı. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı ile yer konusunda gerekli çalışmaları yaptık. Şu anda planlamalar yapılıyor. En kısa sürede temeli atılıp fabrika inşaatına başlanacak” şeklinde konuştu.

(Fotoğraflar : Pilotcar)