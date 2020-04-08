İşte en çok satan Volvo!

Markanın giriş seviyesi SUV modeli olan XC40, diğer modellere göre olan köşeli ve küt tasarımıyla onu ilk gördüğünüz andan itibaren dikkatinizi üzerine çekmeyi başarıyor.

Önden araca baktığınızda markanın imzası niteliğinde olan ve farların tam ortasında bulunan kılıç biçimli gündüz ledleri size merhaba diyor.

Kesik biçimde tasarlanmış olan burun yapısı otomobilin SUV karakteriyle uyum içinde.

Aracın yanına geçtiğinizde ise 19 inç boyutunda olan, 5 kollu jantlar ve gözünüzün takılmamasına sebep olan temiz tasarımı içinizi rahatlatıyor.

Otomobilin arkasına geçtiğinizde ise arka tarafın tam ortasından başlayıp tavana kadar uzayan stoplar size merhaba diyor.

Bagaj kapağının tam ortasında yer alan Volvo yazısı ve sağ, sol köşeler olmak üzere konumlandırılan model ve donanım kodları bagaj kapağını dolduruyor.

Aracın arka tamponu 2 parçadan oluşuyor. Alt kısım mat siyah renkte iken üst kısım gövde renginde.

Gelelim XC40’ın boyutlarına; 4425 mm uzunluk, 1863 mm genişlik ve 1652 mm yükseklik aracın temel ölçüler olarak belirtilmiş. XC40’ın aks mesafesi ise 2702 mm uzunluğunda.

T3 motor kodlu olan test aracımızın toplam ağırlığı ise 1625 kg. Ayrıca otomobilin bagaj hacmi de en az 460 litre olarak belirtilmiş.

Aracın içine göz attığınızda ise Volvo markasına aşinaysanız tanıdık bir ortamla karşılaşıyorsunuz. Çok şık tasarlanmış ön koltukar, dikine yerleştirilmiş ve bir cep telefonu hassasiyetine sahip olan dokunmatik multimedya ekranı, tamamen dijital gösterge tablosu aracın içine girer girmez fark ettiğiniz detaylar oluyor.

Sürücü koltuğuna oturduğunuzda ise 3 kollu direksiyonu markanın diğer modellerinde de hatırlıyorsunuz. Arka koltuklara göz attığınızda otomobilin sahip olduğu 2700 mm’lik aks mesafesinin işe yaradığını anlıyorsunuz.

Cam tavanlı olan test aracımızın içindeki ferahlık bu donanım sayesinde bir üst seviyeye çıkmıştı. Arka koltuktaki yolcularınız rahatlıkla 3 yetişkin olarak bile seyahat edebilecek genişliğe sahip.

Otomobilin orta konsolunda yer alan vites kolu, getirmek istediğiniz kademeye iki emir ile geldiği için alışmakta başta zorluk çekebilirsiniz. Diğer modellerde vites kolunun hemen yanında hatırladığımız Drive Mode yani sürüş modu düğmesi bu defa multimedya ekranının hemen altında yer alıyor.

Atlamadan geçemeyeceğim XC40’ta Volvo, Bowers&Wilkins ses sistemi yerine Harman Kardon kullanıyor… Ayrıca otomobilin kapı içlerindeki kumaş kaplamalar da dikkatinizi çekebilir…

Volvo XC40’ın motor kaputunu kaldırdığınızda ise karşınıza 3 silindirli, 1.5 litrelik, turbo benzinli motor çıkıyor. Bu motor 163 beygir güç ve 280 Nm tork üretiyor.

Otomobil bu gücünü ön tekerleklere 8 ileri tam otomatik şanzımanıyla iletiyor. Şanzıman çift kavramalı teknolojiye göre daha geç ısınıyor ve sorunsuzlukta zirve yapıyor diyebilirim. Buradan çift kavramalı şanzımanlar çok sorunlu sonucu çıkması, bu durum kullanıcıdan kullanıcıya değişen bir olay diyebilirim.

XC40’ın ülkemizdeki en düşük hacimli olan bu motoru fabrika verilerine göre ortalama olarak 6.4 lt / 100 km’lik yakıt tüketim verisini kullanıcısına sunuyor. Ben ise otomobili kullandığım süre içerisinde tüketim değerini bu seviyelere hatta 8.0 lt / 100 km’nin altına ne yazık ki indiremedim. Bunun en önemli sebebi ise yoğun trafik saatlerin şehir içinde seyahat ediyor olmamdı…

Gövde olarak 1625 kg ağırlığında olan XC40’ı T3 motor 9.6 saniyede 100 km/s hıza ulaştırabiliyor ve aracın maksimum hızı da 200 km/s olarak belirtilmiş.

XC40 ile seyahate başladığınız zaman markanın ürettiği hangi modelde olduğunuzu bir süre sonra fark etmiyorsunuz. Ürün gamının en tepesinden en altına kadar her modelinde sunduğu ortak donanımlar sürücünün ve araç içindekilerin bu durumu düşünmesini sağlıyor.

Markanın en küçük SUV modeli olan XC40 sunduğu havalı süspansiyonları ve dinamik yapısıyla asfalt yolda başarılı bir sürüş imkanını veriyor. Ancak markanın daha çok üzerinde çalıştığı konu güvenlik sistemleri ve daha temiz bir çevre.

Otomobil kullanıcısına City Safety diye adlandırılan güvenlik sistemini sunuyor. Bu sistem yaya, bisiklet, büyük hayvan gibi nesneleri birer engel olarak belirleyip çarpmanızı engelliyor. Eğer sesli uyarıya cevap vermezseniz durmak için kendisi bile frene basabiliyor.

Yoğun trafikte sürüş Pilot Assist ile daha rahat. Bu özellik sabit hızı ve öndeki otomobille mesafeyi otomatik olarak koruyor ve otomobili şerit çizgileri içinde tutmak için direksiyon desteği sağlıyor.

Yan Trafik Uyarısı köşenin ötesini görebilmek gibi ve radar teknolojisiyle arkadan ya da yandan yaklaşan araçları, bisikletlileri ve yayaları bildirerek park yerinden geri geri çıkmaya yardım ediyor. Yoldan Çıkma Önleme sistemi yoldan istemeden çıkmak üzere olduğunuzu algılıyor ve sonra da direksiyonu ve gerekirse, frenleri kullanarak sizi yolda tutmaya yardım ediyor.

Bu sistemler XC40’ı rakiplerinden ayırma konusunda öne çıkıyor ancak güvenlik sistemlerinin bir kısımını sürüş esnasında dikkatli bir kullanıcıysanız kapatmanız daha saf bir sürüşü size sunacak.

Otomobil ülkemizde T3 ve T4 olmak üzere 2 farklı motor ve çekiş(T4 4×4 çekiş sistemi sunar) sistemiyle satın alınabiliyor. Aracın başlangıç fiyatı ise 324 bin 826 TL olarak belirtilmiş.