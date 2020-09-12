Maserati’nin 15 yıl sonra gelen spor otomobili!

Maserati’nin en güncel spor otomobili olma özelliği taşıyan MC20 nihayet ortaya çıktı. Nettuno isimli 630 beygir güç üreten motora sahip otomobil 0’dan 100 km/s hıza 2.9 saniyede ulaşabiliyor. Aracın V6 silindirli bu motoru otomobili maksimum olarak 325 km/s hıza kadar çıkartabiliyor.

Toplam ağırlığı 1500 kg olan otomobil 2.33 kg/hp oranına sahip. Bu rakama Maserati mühendisleri ulaşmak için hem kompozit hem de karbon fiber kullanımını artırmış durumda.

İkiz turbollu ünite markanın tarihine yeni bir sayfa olarak geliyor. V6 motor hem teknolojik hem de performanslı yapısıyla dikkat çekiyor. Modena’da üretilen otomobil markanın geçmişinden de tasarım anlamında izler taşıyor. 24 ay süren tasarım aşaması markanın inovatif yaklaşımını da gözler önüne seriyor.

Ortadan motorlu yapıya sahip olan MC20’nin arka camındaki marka logosu şeklinde olan motor üstü havalandırması oldukça şık bir detay. Ayrıca MC20’nin yukarı doğru açılan kapıları da ekstra güzel bir özellik.

Aracın içine göz attığınızda ise Alfa Romeo modellerinden tanıdık olan direksiyon hemen dikkat çekiyor. 2 adet 10 inç boyutundaki ekranlar da oldukça şık ve teknolojik. Basit ve şık tasarım dilinin ürünü olan bu otomobil yeni nesil modern teknolojilere de sahip. Örneğin kablosuz olarak cep telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz.

MC20’de kullanılan bu motor Formula 1’de kullanılan motor teknolojisinin bir kısmına sahip. 2022 yılında MC20’nin tam elektrikli bir versiyonunun da ortaya çıkacağını ise marka CEO’su Davide Grasso açıkladı.

MC20’nin Maserati markası için yeniden canlanma dönemini ifade ettiğini birçok uzman belirtiyor. Otomobili yollarda göreceğimiz tarih ise 2021 yılı son baharı olarak belirtiliyor.