Meksika’da süre 30 Nisan’a kadar uzatıldı!

Volkswagen, Avrupa’daki üretim tesislerindeki ara verme süresini uzattıktan sonra şimdi de Meksika’da aynı yolu izliyor. Marka daha önceden 12 Nisan tarihine kadar Meksika’da bulunan tesislerinde üretime ara verdiğini duyurmuştu. Şimdi ise Volkswagen, Meksika’daki üretimine ara verme süresini 30 Nisan tarihine kadar uzattı.

Markanın Meksika’da Puebla ve Silao isminde tesisleri bulunuyor. Bu tesislerdeki üretim kapasitesi senelik 440 bin aracın üzerinde. Volkswagen bu tesislerde Jetta, Golf 7, Tiguan modellerinin üretiminin yanı sıra motor ve yedek parça üretimi de gerçekleştiriyor. Toplamda 13 bin kişiye iş imkanı sağlanıyor.

(REUTERS)

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