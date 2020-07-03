Mustang şanzımanlı Transit!

Transit, şimdi daha fazla verimlilik ve dayanıklılık sunan, sınıfında tek, yeni 10 vitesli otomatik şanzımanlı versiyonuyla müşterilerini bekliyor.

Müşterilerin ticaret hayatının operasyonel zorlukları ile pratiklikten ve konfordan ödün vermeden baş edebilmesini sağlayan yeni şanzıman, daha fazla dayanıklılık, artırılmış yakıt verimliliği ve 2.800 kg’a kadar çekme kapasitesi sunuyor. Yeni şanzıman, şehir içi ürün, mal teslimatı yapan veya ulaşım, transfer, servis taşımacılığı gibi hizmetler sunan ve bununla birlikte yoğun trafikle birlikte operasyonel zorluklarla karşı karşıya kalan müşterilere büyük kullanım kolaylığı sunuyor. Ayrıca, 15 ve 17 kişilik yolcu kapasiteli Transit minibüsler için de daha fazla yakıt verimliliği ve yüksek performans sunan bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Ford mühendislerinin geliştirdiği yeni şanzıman, daha önce 2020 Uluslararası Yılın Pick-up’ı (IPUA) Yeni Ford Ranger ve F150 pick-up’ların yanı sıra Ford'un ikonik spor otomobili Mustang gibi çeşitli modellerde kullanıldı. Şimdi Transit'le birlikte sunulan 10 vitesli otomatik şanzıman, motorun performanstan ödün vermeden en verimli kombinasyonla işlevini yerine getirmesine imkan sağlıyor.

Daha fazla dişli oranına sahip yeni 10 vitesli tasarım, Transit’in 170 PS 2.0 litrelik EcoBlue Upgrade motorun yüksek verimliliğine en uygun performansı sunarken, sürücü tepkilerine daha duyarlı bir sürüş deneyimi yaratıyor. Gerçek zamanlı adaptif vites değiştirme özelliği, şanzımanın değişen yol koşullarına uyum sağlamasına imkan tanıyor, şehir içi yoğun dur-kalk trafik, arazi, yokuş gibi değişken koşullarda performans ve yakıt verimliliği açısından optimum vites seçimini mümkün kılıyor.

Yeni 10 vitesli otomatik şanzımana sahip Ford Transit Minibüs 271.100 TL’den, Ford Transit Van 194.400, Ford Transit Kamyonet 208.700 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıyla Ford Yetkili Satıcıları'nda.