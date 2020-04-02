Büyüme yarı yarıya düştü!

Mart ayının son haftasına denk gelen Corona virüsü salgını etkileri Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarına ay içerisinde çok ciddi bir sorun yaratmamışa benziyor. Ancak nisan ayıyla alakalı ciddi kayıpların olacağından bahsediliyor.

Otomobil satışları, 2020 yılı ilk üç aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 44,79 oranında artarak 99.630 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 68.812 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2020 yılı ilk üç aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 26,03 artarak 24.773 adet oldu. 2019 yılı aynı dönemde 19.657 adet satış gerçekleşmişti.

MART AYINDAKİ TOPLAM ARTIŞ YÜZDE 1.6

2020 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 50.008 adet oldu. 49.221 adet olan 2019 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 1,6 oranında arttı.

2020 yılı Mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,26 arttı ve 39.887 adet oldu. Geçen sene 38.628 adet satış gerçekleşmişti. 2020 yılı Mart ayında hafif ticari araç pazarı 2019 yılının Mart ayına göre yüzde 4,46 azaldı ve 10.121 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 10.593 adet satış yaşanmıştı.

2020 yılı Mart ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 44,86'ya gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 71,51'e yükseldi.