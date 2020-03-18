Otomotive ‘virüs’ girdi

Corona virüsü nedeniyle Alman Volkswagen Grubu, Fransız PSA Grubu ve Renault, Japon Toyota, Nissan ve Fiat Chrysler (FCA) Avrupa'daki fabrikalarının tümünü hızla kapatırken, Türkiye'de ise şu an için üretim devam ediyor. Sektör yetkilileri 1-2 hafta içinde Türkiye'deki fabrikalarda da üretimin durabileceğini belirtirken, dün bu doğrultuda ilk açıklama Ford Otosan'dan geldi. Ford Otosan'dan KAP'a yapılan açıklamada, 30 Mart-4 Nisan tarihleri arasında Gölcük fabrikasında üretimi ara verileceği bildirildi.

YURTDIŞINDAKİ KESİNTİLER

Şirketten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: “Yurtdışındaki üretim tesislerinde oluşan kesintiler nedeniyle üretim takvimimizde değişiklik yapılması gereksinimi doğmuştur. Bu kapsamda 30.03.2020 – 04.04.2020 tarihleri arasında Kocaeli Gölcük Fabrikamızda üretime ara verilecektir.”

Yetkililer bu sürenin uzayabileceğini belirtirken, diğer fabrikalarda ise şu an için üretim durması söz konusu değil.

FABRİKALARDAKİ SON DURUM

HYUNDAI: Hyundai Assan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar ise şu an için İzmit fabrikalarında yeni i10 üretiminin yapıldığını ancak yeni i20 üretimine, Güney Kore'den uzman teknik personel gelemediği için başlanamadığını söyledi. Kibar, karantina sürecine de bağlı bu sorunu çözmeye çalıştıklarını belirtti.

HONDA: Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, Gebze'de Civic Sedan üretimine aynen devam ettiklerini belirterek, “Zaten parçaların (üretim) çoğu Çin ve Japonya'dan geliyor. Parça üretimi bu ülkelerle devam ediyor. Çift vardiya üretime devam ediyoruz” dedi.

RENAULT: Oyak Renault, fabrika bünyesinde kurmuş oldukları yönetim komitesi ile gelişmeleri günlük olarak takip ettiklerini ve üretimin devam ettiğini açıkladı. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın yönergeleri doğrultusunda önleyici tedbirler alıp, çalışanları korunma konusunda bilinçlendiriyorlar.

TOFAŞ: Fiat, Avrupa'da neredeyse tüm fabrikalarında üretime ara verirken, Türkiye'deki fabrikası olan Tofaş ise üretime devam ediyor. Tofaş'tan yapılan açıklamada, kendilerinde bir değişiklik olmadığını, üretimin aynen devam ettiği belirtildi.

TOYOTA: Aynı şekilde Japon Toyota'nın Sakarya'daki fabrikasında da üretim ara vermeden sürüyor. Toyota'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Bizde operasyonlara yansıyan bir etki yok. Üretim planlandığı gibi devam ediyor. Tedarik anlamında da üretimi etkileyecek bir problem mevcut değil” denildi.

Dünya devi VW de tüm tesislerini kapatıyor

Fransız PSA Grubu ve Renault ile Fiat Chrysler'in (FCA) ardından dün de dünyanın en büyük otomobil üreticisi olan Volkswagen Grubu, corona virüsü sebebiyle Avrupa'daki tüm üretim tesislerini kapatma kararı aldı. Grup İtalya, Portekiz, Slovakya ve İspanya'daki fabrikalarda üretime geçici olarak zaten ara vermişti. Ancak bu lokasyonların haricindeki tüm tesislerinde de üretim duracak. Dün ayrıca Japon Toyota da Fransa'daki üretime ara vereceğini açıkladı.