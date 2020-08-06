Petlas’tan çiftçilere destek geldi!

Petlas, zirai ürün grubu kategorisinde de en çok tercih edilen markalar arasında yerini alıyor. Zirai ürün, zirai ekipman ve traktör grubunda Petlas'ın yanı sıra, Starmaxx ve Harvester markalarıyla da geniş bir ürün gamı sunuluyor. Firma, bu alanda Türkiye'de ürün çeşitliliğinde lider olarak pozisyonda…

Petlas'ın farklı finans kuruluşları ile yaptığı iş birlikleri, çiftçilere taksitlendirmeyle ödeme kolaylığı sağlıyor. Çiftçiler PETLAS ürünlerini, İş Bankası İmece Kart ile 6 ay, DenizBank Üretici Kart ile 5 ay, TEB Harman Kart ile 5 ay, Vakıfbank Tarım Kart ile 4 ay boyunca faizsiz dönem avantajından yararlanarak temin edebiliyor.