Sadece 100 adet üretilecek!

Honda, Civic Type R ürün gamını Limited Edition ve Sport Line olmak üzere iki versiyonla genişletiyor. Standart Type R GT versiyonunu temel alan iki yeni versiyon birbirinden farklı özelliklere sahip olacak.

Civic Type R Limited Edition; yeni hafif yapı elemanları, gelişmiş sürüş dinamikleri ve daha dikkat çekici tasarımıyla öne çıkıyor. Civic Type R Sport Line ise Type R modellerine özgü performansı sunuyor ancak daha alçak arka spoyler, 19 inçlik alaşım jantlar ve siyah iç mekânıyla daha az dikkat çeken bir görünüm bekleyenlere hitap ediyor.

MAKYAJ ÜSTÜNE MAKYAJ!

2019 yılında standart Civic modellerinin geçirdiği makyaj operasyonundan sonra Type R’ın da bu makyajdan ne kadar etkileneceğini merak ediyorduk. 2020 Civic Type R modellerinde ön tampon yenilenirken, tampon alt bölgesindeki sis lambalarının çerçeveleri daha simetrik bir tasarıma kavuştu ve çerçeve ince kanatçıklarla hareketlendirilmiş.

Yüzde 13 daha fazla hava girişini sağlayan ön tampon ızgarası ve daha ince olan ızgara çıtaları güncellenen radyatörle birlikte otomobili özellikle pist gibi zorlu ortamlarda daha ferah tutmayı hedefliyor. 2020 Civic Type R modellerinde daha büyük ızgara açıklığından kaynaklanan ön yere basma kuvvetindeki azalmayı dengelemek için yeniden tasarlanan ön tamponun altına bir hava kanalı eklendi.

Honda, iç mekândaki kullanım kolaylığın ve ergonomiyi iyileştirmek üzere tüm Civic modellerinde bilgi-eğlence sistemi ile klimaya birkaç fiziki düğme ekledi. Yeni, delikli Alcantara direksiyon, önceki Type R modellerine benzer damla formunda yeni vites topuzu araç içindeki sportifliği daha fazla kullanıcısına vermeyi hedefliyor.

Type R'ın Sport, +R ve Comfort sürüş modlarına özel ayarlar yapan yeni Active Sound Control (ASC) Spor ve +R sürüş modlarındaki agresif sürüşlerde motor sesini desteklemek için ses sisteminin hoparlörlerini kullanıyor.

LogR İLE TÜM PERFORMANS VERİLERİ TELEFONUNUZDA!

Bir Honda modelinde ilk kez kullanılan Type R modeline özel veri kaydedicisi Honda LogR yol bilgisayarı, sensörler ve akıllı telefon uygulamasını bir araya getirerek sürücünün performans parametrelerini izlemesine ve kaydetmesine yardımcı oluyor. Sistem ayrıca, sürüş algoritması ile sürüş becerilerini geliştirmeye yardımcı oluyor.

Uygulamanın yüklü olduğu akıllı telefonun araca bağlanması halinde ana ekranda bir Performans Ekranı gösteriliyor. Sürücü; vites konumu, motor suyu ve motor yağı sıcaklığı, yağ ve hava basıncı ve motor hava emiş sıcaklığı gibi verileri gerçek zamanlı olarak görebiliyor. Sürücü ayrıca, bir grafik ile hızlanma, fren ve viraj hareketlerini gösteren “G-Metre” veya otomobilin viraj alma, fren ve hızlanma hareketlerini kuşbakışı gösteren “3D” görünümü arasında seçim yapabiliyor. Bunun dışında ekran Comfort, Sport veya +R olmak üzere sürüş modlarını da gösteriyor.

Log Modu pistte sürücünün tur zamanını geliştirmeye yardımcı olurken Otomatik Puanlama, Honda LogR uygulaması etkin olduğunda sürücünün; viraj, fren, düz gidiş ve hızlanma davranışlarını gözlemleyerek bunlara puan veriyor. Bu özellik sürücünün hızlı tur zamanlarını geliştirmek yerine günlük sürüş davranışlarını iyileştirmeye yardımcı oluyor.

LIMITED EDITION’DAN SADECE 100 ADET ÜRETİLECEK

Pist performansına odaklanarak geliştirilen yeni Civic Type R Limited Edition en dinamik önden çekişli hatchback olmayı hedefliyor. Ayrıca tasarım detayları ve ekstralarıyla en abartılı Type R olma özelliğine de sahip.

Avrupa için sadece 100 adet üretilecek olan Civic Type R Limited Edition sürüş dinamikleri ve performans noktasında standart Civic Type R versiyonunu temel alıyor. Yeni hafif alaşım 20 inçlik BBS jantlar özellikle yüksek hızlı pist kullanımları için tasarlanan Michelin Cup 2 lastikler tarafından çevreleniyor. Daha kontrollü bir sürüş ve daha fazla direksiyon geri bildirimi için yeni jant lastik kombinasyonuna uygun olarak amortisörler optimize edildi.

Type R GT ile kıyaslandığında Civic Type R Limited Edition 47 kg daha hafif. Diğer markaların pist odaklı performans hatchback modellerinden farklı olarak Civic Type R Limited Edition arka koltuklarını ve Civic’e özgü günlük kullanım özelliklerini koruyor.

Civic Type R Limited Edition, Type R'daki yüksek performanslı 2.0-litre VTEC Turbo motorla donatılıyor. 6.500 d/d'da 320 PS güç ve 2,500-4.500 d/d aralığında 400 Nm tork üreten motor ile Civic Type R Limited Edition, 0-100 km/s hızlanmasını 5,7 saniyede tamamlıyor.