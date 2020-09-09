Satış sonrası sektöründe hareketlilik var!

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), pandeminin ardından sektörün nabzını tutmak için düzenlediği anket çalışmalarından bir diğeri olan temmuz ayı çalışmasını yayınladı. Çalışmaya göre; Temmuz ayında sektördeki yurt içi satış oranlarında bir önceki aya göre ortalama yüzde 13 artış yaşandı. Sektörde istihdam oranlarının ağırlıklı olarak korunduğu gözlemlenirken, katılımcıların yüzde 40'a yakınının önümüzdeki üç ayda yeni bir yatırıma sıcak baktığı açıklandı.

Temmuz ayında katılımcıların yurt içi satışlarında Haziran ayına göre ortalama yüzde 13 artış meydana geldi. Dağıtıcı üyelerin satışlarındaki artış oranının yüzde 8, üreticilerin ise yüzde 18 olduğu aktarıldı. Satışlarında yüzde 50'nin üzerinde artış yaşayanların oranı ise yüzde 10'a yaklaştı. Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ise bu yılın Temmuz ayında ortalama yüzde 13'e yakın artış oldu.

Bir önceki döneme göre temmuzda katılımcıların yüzde 35’i tahsilat durumunun iyiye yönelik olduğunu belirtti. Dağıtıcı üyelerin yüzde 11'i, üreticilerin de yüzde 9'u “kötü”

değerlendirmesini yaparken, “değişiklik yok” diyenlerin oranı ise dağıtıcı üyelerde yüzde 48, üreticilerde ise yüzde 46'yı buldu. Dağıtıcı üyelerin yüzde 34'ü ile üreticilerin yüzde 36'sı “iyi” derken, dağıtıcı üyelerin yüzde 4'ü ile üretici üyelerin yüzde 7'si de “çok iyi” değerlendirmesini yaptı.

EN BÜYÜK SORUN TEDARİK!

Ankete göre; geçen ay gözlemlenen problemlerin başında “tedarikte yaşanan aksamalar” geldi. Katılımcıların yüzde 47'si “tedarik problemlerine”, yüzde 44'ü “gümrüklerde yaşanan problemlere”, yaklaşık yüzde 43'ü “pandemi sebebiyle çalışanların motivasyon kaybına”, yüzde 20'si “nakit akışında yaşanan problemlere”, yüzde 14'ü “iş ve ciro kaybına” ve yüzde 2'si de “döviz kuru/kur artışına” ilişkin sorunlara dikkat çekti. Yüzde 13'lük kesim de bir problem yaşamadığını söyledi.

TSE SÜREÇLERİNDE GECİKMELER VAR!

Araştırmada; katılımcıların gerçekleştirdiği ithalatların TSE süreçlerinde yaşanan başlıca sorunlara da dikkat çekildi. En önemli konulardan birinin TSE süreçlerindeki gecikmeler olduğu belirlenirken, gecikme sebebiyle oluşan antrepo maliyetleri ve uygulama değişikliklerinden ötürü piyasada ürün bulunabilirliğinin azalması ve buna bağlı oluşan fiyat artışı da yaşanan sıkıntılar arasında yer aldı. Daha önce yurt dışındaki üreticilere TSE tarafından verilen TSE Standartlarına Uygunluk Belgelerinin kullanılamaması da söz konusu problemler arasında sıralandı. Çalışmada; OSS Derneği Yasal Düzenlemeler Çalışma Grubu'nun TSE yetkilileri ile yaptığı düzenli görüşmelerde bu sorunların aktarıldığı ve iki kurumun çözüm için dirsek temasında olduğu vurgulandı.