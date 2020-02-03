Satışlar geçen yılı ikiye katladı!

2020 yılının ilk günlerinde Otomotiv Distribütörleri Derneği Başkanı Ali Bilaloğlu ile bir araya geldik. Toplantı süresince otomotiv endüstrisindeki elektrifikasyondan, yeni modellerden, Türkiye’de uygulanan vergi sisteminden, yılın ilk ayının satış adetlerinden ve hurda indiriminin devam edip etmeme durumundan konuştuk.

ŞUBAT AYINDA STOK SORUNU KALMAZ!

Ali Bilaloğlu otomobil ve hafif ticari araç pazarının seneye iyi bir giriş yaptığını söyledi. Bilaloğlu, “2020 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre 2 kat daha fazla satış gerçekleşmiş durumda. Pazarın ilk ayda 25-30 bin adet olacağını görebiliyoruz.” dedi. Bilaloğlu bu veriyi açıkladıktan sonra 2020 yılı pazarının toplamda 550-600 bin seviyelerinde olacağını da tahmin ettiklerini belirtti.

Düşen faizlerden dolayı yeni otomobile olan talebin artması yetkili satıcıları zor duruma sokuyor. Hatta 2019 yılının son ayında yapılan satışlar nedeniyle satıcıların stoklarla ilgili problemlerinin olduğu, talebe yetişemediklerini duymuştuk. Bu konuyla alakalı olan soruya ise Bilaloğlu, “Şubat ayı sonrasında şu an yaşanan stok sorunu gibi problem olmayacaktır” dedi.

VOLKSWAGEN’İN TÜRKİYE YATIRIMINDA DURUM NEDİR?

Volkswagen’in şubat ayı içerisinde resmi olarak duyuru yapacağı yeni fabrika yatırımıyla alakalı Bilaloğlu, “Aslında markadan gelen çok net bir açıklama var Volkswagen yöneticileri diyor ki yatırım için Türkiye’nin haricinde bir alternatif arayışımız yok. Sadece Suriye ile olan durumun sonuçlanmasını bekliyoruz. Eğer olumsuz bir durum olursa kendi fabrikalarımızın üretim kapasitelerini artıracağız, şeklinde net bir açıklamada bulundular.” dedi ve “Markanın kapasite artırımı için elini hızlı tutması gerekliliği de düşünüldüğünde, Markanın kararının Türkiye'den yana olduğu açık.” diye ekledi.

ODD OLARAK DEVLETE ELEKTRİKLİ ARAÇ TEŞVİKLERİNİ ÖNERDİK!

Türkiye ve elektrikli otomobiller konusunda da konuştuğumuz Bilaloğlu, “Özellikle elektrikli otomobiller için şarj alt yapısı, otomobillerin Türkiye pazarına girmesiyle gelişmeye başlayacaktır. Bu noktada, devlet teşviğinin önemli olduğunu da söylemeliyiz. Teşvikten kastımız, sadece maddi değil, araçların yaygınlaştırılmasını sağlayacak olan koşulların oluşturulması. Biz ODD olarak, bu yönde önerilerimizi paylaştık; şehir içi ve şehir dışı yollarda elektrikli araçlara özel şeritlerin oluşturulması, sıkışık saatlerde özel şerit açılması, bu araçlara özel park önceliklerinin sağlanması gibi, devlete herhangi ekstra bir yük teşkil etmeyecek, ancak bu araçları tercih edilir kılacak teşviklerden bahsediyoruz.” dedi.

TÜRKİYE’NİN OTOMOBİLİ VE ÖTV

Türkiye’nin Otomobili kavramıyla birlikte “yerli oto”‘ya uygulanması planlanan ya da öyle olduğu söylenen düşük ÖTV konusu Türk otomotiv endüstrisinin gündemlerinden biri. Eğer yerli otomobile uygulanacak olan ÖTV miktarı düşük olursa, buna yabancı üreticiler ve distribütörler ne der, bu durumdan nasıl etkilenirler gibi sorulara ise Bilaloğlu, ” ÖTV, mevzuatın çerçevesinde şekillenir. Elektrikli olmasının sağlayacağı avantajın haricinde verilecek imtiyazlar, uluslararası anlaşmalarla uyumlu olmayabilir.” dedi.

ÖTV SİSTEMİNİN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR!

Bilaloğlu ÖTV sisteminin değişmesiyle alakalı da belirli açıklamalarda bulundu. Özellikle sistemin 1990’lı yıllardan geldiğini belirterek, “Sistemin yapısal anlamda iyileşmesi lazım. Yapısaldan kastım; mesela ÖTV'nin yapısı, omurgası, Türkiye Gümrük Birliği'ne girdiğinden bu yana değişmedi. O gün, ne elektrikli otomobiller, ne hibrit araçlar ne bugünkü çevre duyarlılığı söz konusu değildi. Dolayısıyla ÖTV'nin bu değişime uyması ve çağdaş olması gerekiyor. Matrah sistemi bu amaçlara çok hizmet etmiyor.” dedi.

YENİ BİR ÖTV İNDİRİMİ OLMAZ

2018 yılında başlayan ve 2019 yılının yarısına kadar devam eden ÖTV indirimi bu yılda devam eder mi sorusu herkesin aklında. Ancak bu konuyla alakalı önceden yaptığımız bazı temaslarda, pazarın 1 milyon seviyesine çıktığında da aynı sistemin varlığının olduğu cevabını almıştık. Bugün Ali Bilaloğlu’na bu konuyu kendisinin pazarın kötü olduğu dönemde söylediği “ÖTV yüzde 1 olmalı” açıklamasını söyleyerek sorduk. O da, “2018'in başında Türkiye’deki otomotiv satışlarının çok düşük seviyelerde olduğunda ÖTV'nin yüzde 1'e inmesinin önemli olacağını söylemiştik. Bu şok ile pazarı iyi noktalara getirmeyi düşündük. Ancak şu anda bu durum söz konusu değil. Sektörümüz toparlama sürecine girdi.” dedi.