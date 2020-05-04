Şehirler arası otobüs ticareti durdu, belediye otobüsü talebi arttı

Hoşdere'de şehirler arası ve şehir içi otobüsler, Aksaray'da ise kamyon üretimi yapan Mercedes-Benz Türk'ün Başkanı ve CEO'su Süer Sülün, yaşanan pandemi sürecini, “Bu sadece Türkiye'nin değil dünyanın krizi. Şu anda hepimiz aynı botun içindeyiz. Yeni normal her gün değişiyor ve eğer yeni normali, normal olarak kabul edersek o zaman durumumuz çok kötü. İnşallah bildiğimiz normale döneriz” yorumuyla değerlendirdi.

MALİYETLER PAZARA YANSIMAZ

Sözcü TV'de yayınlanan Otoyaşam programında soruları yanıtlayan Sülün, şu an dünyadaki bütün otomotiv üreticilerinin aynı durumda olduğunu ve bu yüzden rekabette bir farkın oluşmayacağını belirtti. “Sosyal mesafe kuralları nedeniyle artan üretim maliyetleri büyük ihtimalle pazara yansıtılmayacaktır” diye konuşan Sülün, böylesine olağanüstü bir durumda hiç olmamasından böyle olmasının çok daha iyi olacağını söyledi. Pandemi sürecinde şehirlerarası yolculuklara getirilen sınırlama nedeniyle otobüs ticaretinin durduğunu belirten Süer Sülün şöyle konuştu:

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BELEDİYE OTOBÜSÜ TALEBİ

“Bu dönemde cefakâr otobüs esnafına muhakkak destek verilmeli. Bugün Türkiye'nin çok ciddi yolcu taşımacılığı kara yoluyla yapılıyor. Şimdi bu kişiler 1.5 aydır çalışamıyor. Taksitlerini ve vergilerini dâhi ödeyemiyorlar. El atılması, destek verilmesi şart. Ayrıca şehirler arası otobüs sektörü Türkiye'de son 4-5 yıldır büyük bir gerileme içindeydi. Geçen sene toplamda sadece 300 adet satıldı ki normali yılda 1100 adet satılması. Sektör en son 1000 adet üzerine 2015 yılında çıkmış. O yüzden şehirler arası otobüsü ayrı kategoride değerlendirmek lazım. Şehirler arası otobüs talebi azalırken, şehir içi yani belediye otobüsüne ise talep azalmıyor hatta bir kısım artıyor. Çünkü yolcu sayısı çok ciddi azalsa bile sefer ve frekans sayısı azalmıyor. Sosyal mesafeden dolayı kapasiteler yüzde 50 düşünce, yeni otobüs ihtiyacı doğdu.

Kamyon ve şoförün önemini anladık

Son 4 yıldır daralan kamyon pazarında bu yıl kırılma beklediğini de kaydeden Sülün, “Pandemi süreciyle birlikte bütün toplum kamyonun ve kamyon şoförünün, ticari vasıtanın önemini anladı. Lojistik akışını durdurmamayı amaçlıyoruz. Bütün bayi ve servis arkadaşlarımıza özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum. Bütün iş odağı iç Pazar olan bayi teşkilatı bu yıl tam nefes almaya başlayacaktı, bu durumla karşılaştı. Hem devlet hem de bizlerin bayilerin durumuna dikkat edip, destek olmamız gerekir” açıklamasını yaptı.