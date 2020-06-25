Skoda Kodiaq özellikleri neler? Survivor ödülü olan Skoda Kodiaq Türkiye satış fiyatı ne kadar?

Skoda’nın yeni modeli Kodiaq özellikleriyle dikkat çekiyor. Otomobil meraklıları Skoda Kodiaq’ın teknik özelliklerini, donanımını ve Türkiye fiyatını merak ediyor. 1.5 TSİ ve 2.0 TDİ 4×4 seçenekleri bulunan Skoda Kodiaq’ın başlangıç fiyatı ise 264.900 TL olarak açıklandı.

SKODA KODİAQ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

-1.5 TSI 150 PS ACT DSG

-2.0 TDI 190 PS DSG 4×4

Silindir Sayısı 4 4

Silindir Hacmi(cc) 1.498 1.968

Çap / Strok (mm) 74.5 X 85.9 81 x 95.5

Model Yılı: 2020

Araç Türü: Binek

Segment: D

Gövde Tipi: SUV

Motor Tipi: İçten Yanmalı (Standart)

Donanım Paketi: Prestige

Ait Olduğu Ülke: Çek Cumhuriyeti – Almanya

Yakıt Tipi: Benzin

Silindir Hacmi: 1498 cc

Silindir Adedi: 4

Yakıt Püskürtme: TSI – Doğrudan Enjeksiyon

Besleme Tipi: Turbo





SURVİVOR YARIŞMASINDA ÖDÜL OLARAK VERİLDİ

Acun Ilıcalı, Survivor 2020 yarışmasında ‘Annelere Sorduk’ adlı oyunun kazananı için Skoda Kodiaq aracının ödül olarak verileceği açıklandı. Bu açıklamaların ardından otomobil büyük ilgi gördü ve izleyiciler otomobil hakkındaki detayları araştırmaya başladı.

SKODA HAKKINDA BİLGİLER

Škoda Auto, Çek otomobil üreticisi, en eski otomobil üreticilerinden biridir. 1991’de Volkswagen Grubu tarafından satın alınmıştır. Şirket 1895 yılında Laurin & Klement adlı aile şirketinde çalışan 2 kişinin bisiklet yapmak üzere ortaklık kurmaları ile kuruldu. 1899’da motosiklet, 6 yıl sonra da araba üretmeye başladılar. Fabrikası Mlada Boleslav kentinde bulunmaktadır. “Škoda” Çekçede “hasar” anlamına gelmektedir.

Mladá Boleslav şehri ve otomobil üreticisi Škoda Auto, 100 yıldan uzun bir süredir birlikte gelişme göstermektedirler. Škoda Auto, şehrin yüz ölçümünün üçte birinden fazlasını kaplamakta ve şehrin bütünleşik bir parçasıdır. Ana üretim operasyonu kademeli olarak fabrikanın yeni bölümlerine kaydırılmış ve orijinal haliyle korunan eski fabrika tesisin uç noktasında kalarak otomobil üreticisinin şehre bakan yüzü haline gelmiştir.