Tatil için uçak yerine otomobil!

CarNext, tüketicilerin ulaşım alışkanlıklarındaki değişimi yakın markaja aldığı Covid-19 Mobilite Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Ağustos ayında gerçekleştirilen çalışmaya; Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Portekiz ve İspanya olmak üzere altı ülkeden 25-50 yaş aralığında olan toplamda 3 bin kişi katıldı.

ARAÇ PAYLAŞIM ÇÖZÜMLERİNE SICAK BAKMIYORLAR!

Bu kapsamda katılımcıların yüzde 81'i pandemi nedeniyle toplu taşıma yerine otomobil kullanma olasılığının daha yüksek olduğunu belirtirken, her 3 sürücüden 1'inin otomobilini bundan sonra online olarak satın almayı düşüneceği ortaya çıktı. Araştırma tüketicilerin araç çağırma ve araç paylaşım çözümlerine bu süreçte sıcak bakmadığını da gözler önüne serdi.

TATİL İÇİN UÇAK YERİNE OTOMOBİL…

Anketin bir diğer önemli sonucunu da tatil planı yapan kullanıcıların tercih ettiği ulaşım aracı oluşturdu. Çalışma kapsamında bu yıl tatil planları yapanların yüzde 84'ü uçak yerine otomobil kullanmayı düşündüğünü belirtti.

ONLINE OLARAK OTOMOBİL SATIN ALMA ORANI YÜKSELİYOR

Çalışmaya göre; kullanıcıların yüzde 34'ü, eve teslim çözümü sunulsa online otomobil satın almaya daha istekli olacaklarını açıkladı. 14 gün para iade garantisi sunulması halinde ise bu oranın yüzde 50'ye ve tam bir bakım geçmişi ve mekanik kontroller sağlanması halinde ise yüzde 65'e yükseleceği de ortaya çıktı.