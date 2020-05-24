Toyota yenilenebilir enerjiye geçiş yapıyor

Brüksel bölgesinde, özel sermayeye sahip olan şirketler arasında ilk rüzgar türbinine sahip olan Toyota, bu sayede buradan toplam 10 kW kapasite ile yılda 24 MWh'ye kadar elektrik üretebilecek.

Türbinin dikey kanatlara sahip gelişmiş tasarımı her yönden rüzgarı alarak daha verimli çalışıyor ve yenilikçi ‘baykuş' tasarımı ise gürültünün azaltılmasını sağlıyor. Aynı zamanda rüzgar türbininin sadece 23 metre yüksekliğe sahip olması yakında yer alan havaalanı operasyonlarında risk oluşmasını da önlüyor.

Toyota Avrupa, rüzgardan elektrik üretmenin yanı sıra 1400 fotovoltaik panel ile yenilenebilir enerji üretimine destek verecek. Bu büyük güneş panelinin yılda 360 Mwh elektrik üretmesi bekleniyor.